POLÍCIA
Suspeito de estuprar turista em Salvador tem prisão revogada
A defesa de Matheus afirma que houve consentimento da vítima
Matheus Bezerra da Conceição, suspeito de estuprar uma turista holandesa em Salvador, vai responder ao processo em liberdade.
A decisão foi tomada nesta terça-feira, 22, durante audiência de custódia. Ele estava preso desde domingo, 20, quando foi localizado no Porto da Barra após a denúncia.
Turista relatou agressão
Segundo o relato da turista, ela tem poucas lembranças do período em que teria ocorrido o crime e suspeita que possa ter ingerido alguma substância.
Em depoimento, ela afirmou ainda que teria sido agredida e obrigada a manter relação sexual.
Matheus confirmou que manteve relação sexual com a mulher, mas afirmou que houve consentimento. A defesa sustenta essa versão e contesta as circunstâncias da prisão.
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Defesa questionou prisão
Durante a audiência, o advogado Bernardo Lins pediu o relaxamento da prisão. Segundo a defesa, o suposto crime teria ocorrido na quinta-feira, 17, enquanto Matheus foi localizado apenas no domingo, 20, o que, na avaliação do advogado, afastaria a situação de flagrante.
Ainda conforme a defesa, Matheus estava no Porto da Barra praticando atividade física quando foi localizado e não teria tentado fugir ou deixar Salvador.
“Matheus não quer se evadir da comarca e não tenta se esquivar da investigação.
Ele quer que a investigação seja feita da forma correta e séria, para que todos os fatos sejam esclarecidos e a Justiça seja feita”, afirmou Bernardo Lins.
A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do caso.