Suspeito de estuprar turista em Salvador tem prisão revogada

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Matheus Bezerra da Conceição, suspeito de estuprar uma turista holandesa em Salvador, vai responder ao processo em liberdade.



A decisão foi tomada nesta terça-feira, 22, durante audiência de custódia. Ele estava preso desde domingo, 20, quando foi localizado no Porto da Barra após a denúncia.

Turista relatou agressão

Segundo o relato da turista, ela tem poucas lembranças do período em que teria ocorrido o crime e suspeita que possa ter ingerido alguma substância.



Em depoimento, ela afirmou ainda que teria sido agredida e obrigada a manter relação sexual.

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Matheus confirmou que manteve relação sexual com a mulher, mas afirmou que houve consentimento. A defesa sustenta essa versão e contesta as circunstâncias da prisão.





Defesa questionou prisão

Durante a audiência, o advogado Bernardo Lins pediu o relaxamento da prisão. Segundo a defesa, o suposto crime teria ocorrido na quinta-feira, 17, enquanto Matheus foi localizado apenas no domingo, 20, o que, na avaliação do advogado, afastaria a situação de flagrante.

Ainda conforme a defesa, Matheus estava no Porto da Barra praticando atividade física quando foi localizado e não teria tentado fugir ou deixar Salvador.

“Matheus não quer se evadir da comarca e não tenta se esquivar da investigação.



Ele quer que a investigação seja feita da forma correta e séria, para que todos os fatos sejam esclarecidos e a Justiça seja feita”, afirmou Bernardo Lins.

A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do caso.