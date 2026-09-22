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Suspeito de estuprar turista em Salvador tem prisão revogada

A defesa de Matheus afirma que houve consentimento da vítima

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de estuprar turista em Salvador tem prisão revogada
Foto: Reprodução / Redes Sociais

Matheus Bezerra da Conceição, suspeito de estuprar uma turista holandesa em Salvador, vai responder ao processo em liberdade.

A decisão foi tomada nesta terça-feira, 22, durante audiência de custódia. Ele estava preso desde domingo, 20, quando foi localizado no Porto da Barra após a denúncia.

Turista relatou agressão

Segundo o relato da turista, ela tem poucas lembranças do período em que teria ocorrido o crime e suspeita que possa ter ingerido alguma substância.

Em depoimento, ela afirmou ainda que teria sido agredida e obrigada a manter relação sexual.

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Matheus confirmou que manteve relação sexual com a mulher, mas afirmou que houve consentimento. A defesa sustenta essa versão e contesta as circunstâncias da prisão.

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Defesa questionou prisão

Durante a audiência, o advogado Bernardo Lins pediu o relaxamento da prisão. Segundo a defesa, o suposto crime teria ocorrido na quinta-feira, 17, enquanto Matheus foi localizado apenas no domingo, 20, o que, na avaliação do advogado, afastaria a situação de flagrante.

Ainda conforme a defesa, Matheus estava no Porto da Barra praticando atividade física quando foi localizado e não teria tentado fugir ou deixar Salvador.

“Matheus não quer se evadir da comarca e não tenta se esquivar da investigação.

Ele quer que a investigação seja feita da forma correta e séria, para que todos os fatos sejam esclarecidos e a Justiça seja feita”, afirmou Bernardo Lins.

A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do caso.

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