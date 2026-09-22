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POLÍCIA

PM apreende armas, drogas e maleta cirúrgica no Jambeiro

Material seria ligado a um suspeito conhecido como "Gana" ou "Bomba"

Evellyn Teixeira
Por
Equipes da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) apreenderam armas, drogas e uma maleta com instrumentos cirúrgicos em Jambeiro
Equipes da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) apreenderam armas, drogas e uma maleta com instrumentos cirúrgicos em Jambeiro - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Equipes da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) apreenderam armas, drogas e uma maleta com instrumentos cirúrgicos durante uma ação realizada nesta terça-feira, 22, na localidade de Jambeiro, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Arsenal foi encontrado durante ação

De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos dois fuzis Colt calibre 5,56, duas pistolas, sendo uma calibre .380 e outra 9 milímetros, além de munições de diferentes calibres.

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Os policiais também achararam porções de maconha e cocaína, materiais que seriam utilizados no tráfico de drogas e uma maleta contendo instrumentos cirúrgicos.

Todo o material apreendido foi levado para a 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga), onde a ocorrência foi registrada.


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Material seria ligado a suspeito

Informações preliminares apontam que o arsenal e os entorpecentes teriam ligação com um homem conhecido pelos apelidos de “Gana” ou “Bomba”. Segundo as informações policiais, ele seria apontado como integrante do Comando Vermelho e estaria foragido da Justiça.

Ainda conforme os dados preliminares, o suspeito estaria escondido no Rio de Janeiro e seria investigado por envolvimento com o tráfico de drogas em Lauro de Freitas e Camaçari.

A Polícia Civil ficará responsável por investigar a origem do material apreendido, as circunstâncias da ocorrência e a possível ligação com o suspeito.

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