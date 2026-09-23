Dentista sai para entregar prótese e é encontrado morto quatro dias depois

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O corpo do dentista Christian Eduardo Corsi, de 37 anos, foi encontrado na terça-feira, 22, quatro dias após o desaparecimento, em uma área de mata próxima à Estrada Municipal de Itu, no interior de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo apresentava sinais de violência.

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Christian foi localizado por um cão farejador da Guarda Civil Municipal de Itu, a cerca de 7 quilômetros do Jardim Rosinha, onde havia sido visto pela última vez.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam e, até o momento, não há pistas sobre o que teria motivado o desaparecimento.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela família, Christian saiu de casa no sábado, 19, para entregar uma prótese dentária em uma clínica e não retornou.

Imagens de câmeras de segurança mostram parte do trajeto feito pelo dentista antes de desaparecer.

O dentista Christian Eduardo Corsi - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Carro foi encontrado em outra cidade

O carro usado por Christian também foi localizado na terça-feira, 22, abandonado em Limeira (SP). Antes disso, sistemas de monitoramento registraram o veículo em outras cidades após o desaparecimento.

Familiares tentaram entrar em contato com Christian pelo celular depois que perceberam que ele não havia retornado, mas não conseguiram.

O irmão dele, Otavio Eduardo Corsi, afirmou à TV TEM que Christian não tinha o hábito de desaparecer e que pessoas próximas sabiam do compromisso marcado para sábado.