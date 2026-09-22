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OPERAÇÃO RESGATE

Corpos do cantor Rick e das outras vítimas foram resgatados com cordas

Helicóptero caiu em área de mata fechada, cercada por morros e com altitude de cerca de 1.700 metros

Andrêzza Moura
Por
| Atualizada em
Helicóptero com vítimas desapareceram na segunda-feira, 21
Helicóptero com vítimas desapareceram na segunda-feira, 21 - Foto: Reprodução Redes Sociais

Agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Rio Grande do Sul resgataram, na tarde desta terça-feira, 22, os corpos das cinco vítimas do acidente com um helicóptero ocorrido nesta segunda-feira, 21, em Urubici, na Serra de Santa Catarina.

De acordo com informações da Polícia Científica, as equipes precisaram utilizar cordas para içar as vítimas com ajuda de aeronaves, já que o helicóptero caiu em uma área de difícil acesso.

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Os cadáveres do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares, do piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e do copiloto Leopoldo Barros Teixeira chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, por volta das 18h.

As buscas foram iniciadas ainda na segunda-feira. Cerca de 40 bombeiros, dois cães farejadores, mais de dez viaturas e drones com identificação térmica participaram na operação.

Segundo o prefeito de Santa Catarina, Leandro de Souza Corrêa, a área de Santa Bárbara, onde caiu o helicóptero, é de mata fechada e cercada por morros. A altitude do local é de aproximadamente 1.700 metros.

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Corpos e os destroços da aeronave foram localizados nesta terça

O helicóptero com os três passageiros, o piloto e o copiloto desapareceu no início da tarde desta segunda-feira, 21. A aeronave havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte, pela manhã, e tinha como destino a cidade de São Joaquim, na Serra.

As vítimas estavam em um helicóptero é um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e sete passageiros.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com a situação regular e tinha certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027. As informações são do G1.

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Acidente aéreo avião cai em Santa Catarina Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) Rick e Renner

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