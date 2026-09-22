Michelle já fazia tratamento contra enxaqueca há dois meses antes de nova crise

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Michelle Bolsonaro voltou a ser internada nesta terça-feira no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar uma nova crise aguda de enxaqueca. A ex-primeira-dama está em tratamento medicamentoso desde o início de agosto, quando enfrentou um episódio que também a levou ao hospital e a impediu de participar presencialmente de uma convenção do PL no Distrito Federal.

Segundo a assessoria de Michelle, ela deu entrada na unidade hospitalar pela manhã, recebeu medicação e passou pelos mesmos procedimentos adotados durante a crise anterior. Até o momento, não há previsão de alta.

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O Hospital DF Star informou, em nota, que Michelle apresenta “enxaqueca refratária ao tratamento clínico ambulatorial iniciado há dois meses” e está sendo submetida a tratamento clínico especializado.

Tratamento e rotina

Desde a primeira internação, Michelle mantém, segundo aliados, o uso de medicamentos fitoterápicos para tentar controlar as crises. Pessoas próximas relatam que os episódios apresentam características de enxaqueca com aura e podem, nos momentos de maior intensidade, dificultar a realização de atividades habituais.

Aliados também associam o agravamento dos quadros a períodos de maior estresse. Desde agosto, a ex-primeira-dama passou a conciliar uma agenda mais intensa relacionada à campanha para o Senado com os cuidados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

Apesar disso, pessoas próximas afirmam que Michelle vinha conseguindo manter seus compromissos nos intervalos entre as crises mais fortes.

Crise durante convenção do PL

A primeira internação ocorreu no começo de agosto, na véspera da convenção do PL-DF que confirmou Michelle como candidata ao Senado. Ela foi levada ao hospital no sábado após apresentar um quadro de cefaleia e permaneceu com os sintomas.

No domingo, diante da persistência da crise, foi submetida a um procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos.

A combinação entre a intensidade da crise e os efeitos da medicação afetou a rotina da ex-primeira-dama. Segundo aliados, Michelle ficou sonolenta após receber os medicamentos e acabou não comparecendo ao evento, realizado em um parque de Brasília.

A convenção também tinha peso político por marcar o primeiro encontro público entre Michelle e Flávio Bolsonaro após divergências entre os dois se tornarem públicas. No fim de junho, Michelle havia manifestado discordâncias em relação ao enteado sobre a montagem do palanque do PL no Ceará. Posteriormente, Flávio pediu desculpas à madrasta, que aceitou publicamente.

Durante o discurso na convenção, Flávio comentou a ausência de Michelle e desejou sua recuperação.

"Quero desejar melhoras para Michelle, que ela se recupere rápido. Há pouco tempo nossa filha também teve essas enxaquecas fortes e fez o mesmo tratamento".