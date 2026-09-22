POLÍTICA
Michelle já fazia tratamento contra enxaqueca há dois meses antes de nova crise
Nova crise ocorre em meio à campanha de Michelle ao Senado e à rotina de cuidados com Jair Bolsonaro
Michelle Bolsonaro voltou a ser internada nesta terça-feira no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar uma nova crise aguda de enxaqueca. A ex-primeira-dama está em tratamento medicamentoso desde o início de agosto, quando enfrentou um episódio que também a levou ao hospital e a impediu de participar presencialmente de uma convenção do PL no Distrito Federal.
Segundo a assessoria de Michelle, ela deu entrada na unidade hospitalar pela manhã, recebeu medicação e passou pelos mesmos procedimentos adotados durante a crise anterior. Até o momento, não há previsão de alta.
O Hospital DF Star informou, em nota, que Michelle apresenta “enxaqueca refratária ao tratamento clínico ambulatorial iniciado há dois meses” e está sendo submetida a tratamento clínico especializado.
Tratamento e rotina
Desde a primeira internação, Michelle mantém, segundo aliados, o uso de medicamentos fitoterápicos para tentar controlar as crises. Pessoas próximas relatam que os episódios apresentam características de enxaqueca com aura e podem, nos momentos de maior intensidade, dificultar a realização de atividades habituais.
Aliados também associam o agravamento dos quadros a períodos de maior estresse. Desde agosto, a ex-primeira-dama passou a conciliar uma agenda mais intensa relacionada à campanha para o Senado com os cuidados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.
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Apesar disso, pessoas próximas afirmam que Michelle vinha conseguindo manter seus compromissos nos intervalos entre as crises mais fortes.
Crise durante convenção do PL
A primeira internação ocorreu no começo de agosto, na véspera da convenção do PL-DF que confirmou Michelle como candidata ao Senado. Ela foi levada ao hospital no sábado após apresentar um quadro de cefaleia e permaneceu com os sintomas.
No domingo, diante da persistência da crise, foi submetida a um procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos.
A combinação entre a intensidade da crise e os efeitos da medicação afetou a rotina da ex-primeira-dama. Segundo aliados, Michelle ficou sonolenta após receber os medicamentos e acabou não comparecendo ao evento, realizado em um parque de Brasília.
A convenção também tinha peso político por marcar o primeiro encontro público entre Michelle e Flávio Bolsonaro após divergências entre os dois se tornarem públicas. No fim de junho, Michelle havia manifestado discordâncias em relação ao enteado sobre a montagem do palanque do PL no Ceará. Posteriormente, Flávio pediu desculpas à madrasta, que aceitou publicamente.
Durante o discurso na convenção, Flávio comentou a ausência de Michelle e desejou sua recuperação.
"Quero desejar melhoras para Michelle, que ela se recupere rápido. Há pouco tempo nossa filha também teve essas enxaquecas fortes e fez o mesmo tratamento".