Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Michelle Bolsonaro é internada e interrompe campanha para o Senado

Ex-primeira-dama tem estado de saúde atualizado em nota

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Michelle Bolsonaro interrompe agenda de campanha após ser internada
Michelle Bolsonaro interrompe agenda de campanha após ser internada - Foto: Zack Stencil | PL
Eleições 2026

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, nesta terça-feira, 22.

A informação foi confirmada pela unidade de saúde, em nota publicada nas redes sociais de Michelle, que trata de um quadro de enxaqueca, mesmo motivo pelo qual ficou internada em agosto deste ano.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Campanha interrompida

Michelle Bolsonaro não tem previsão de alta, permanecendo em tratamento especializado no DF Star. A ex-primeira-dama é uma das apostas do clã Bolsonaro para o pleito de 4 de outubro.

Internada, Michelle Bolsonaro terá que interrompoer sua agenda de campanha até receber a alta médica.

Leia Também:

APOSTA FIRME

Lula pode fazer ato final na Bahia antes do primeiro turno da eleição
Lula pode fazer ato final na Bahia antes do primeiro turno da eleição imagem

ONU

Lula sobre eleições: "Brasileiros vão decidir entre democracia e negacionismo"
Lula sobre eleições: "Brasileiros vão decidir entre democracia e negacionismo" imagem

ELEIÇÕES 2026

Vídeo: Michelle reage a veto da Justiça e esconde foto de Bolsonaro
Vídeo: Michelle reage a veto da Justiça e esconde foto de Bolsonaro imagem

"No momento, encontra-se em tratamento clínico especializado, sem previsão de alta", diz trecho da nota divulgada no final da tarde desta terça, 22.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições no Brasil Michelle Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas