ELEIÇÕES
Michelle Bolsonaro é internada e interrompe campanha para o Senado
Ex-primeira-dama tem estado de saúde atualizado em nota
Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, nesta terça-feira, 22.
A informação foi confirmada pela unidade de saúde, em nota publicada nas redes sociais de Michelle, que trata de um quadro de enxaqueca, mesmo motivo pelo qual ficou internada em agosto deste ano.
Campanha interrompida
Michelle Bolsonaro não tem previsão de alta, permanecendo em tratamento especializado no DF Star. A ex-primeira-dama é uma das apostas do clã Bolsonaro para o pleito de 4 de outubro.
Internada, Michelle Bolsonaro terá que interrompoer sua agenda de campanha até receber a alta médica.
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"No momento, encontra-se em tratamento clínico especializado, sem previsão de alta", diz trecho da nota divulgada no final da tarde desta terça, 22.