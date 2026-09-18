Bolsonaro tenta manter hegemonia e lança exército de parentes nas eleições

A eleição de outubro deste ano é a primeira desde 1988 em que Jair Bolsonaro (PL) não disputa um cargo eletivo. O político, presidente da República entre 2019 e 2022, está preso em regime domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

Fora das urnas, Bolsonaro traçou uma nova estratégia: lançar seus familiares candidatos a diferentes cargos políticos, o que inclui irmão, filhos e até sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

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O portal A TARDE fez um levantamento sobre os nomes do clã Bolsonaro que estão nas urnas no dia 4 de outubro, sob a liderança do senador fluminense Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República.

Histórico de Bolsonaro nas urnas

Desde que fez fama, ainda na década de 1980, por seus movimentos de motim dentro do Exército, o que lhe custou uma expulsão, o capitão Jair Bolsonaro manteve uma frequência em suas candidaturas, passando por diferentes postos.

Bolsonaro chegou à presidência da República em 2018 - Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil

O ápice se deu em 2018, quando foi lançado presidente pelo extinto Partido Social Liberal, o PSL, uma sigla até então inexpressiva no tabuleiro político nacional.

Ao longo da sua trajetória, Bolsonaro passou por diversas legendas. A primeira delas foi o Partido Democrata Cristão (PDC), onde se elegeu vereador da cidade do Rio de Janeiro, em 1988.

Dois anos depois, em 1990, Bolsonaro foi candidato, também pelo PDC, a deputado federal, sendo eleito para representar o Rio de Janeiro. Nos pleitos seguintes, o político se consolidou como um dos principais parlamentares do chamado ‘baixo clero’ da Câmara dos Deputados.

Bolsonaro foi reeleito deputado federal em 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. No período, ganhou projeção nacional por conta de seus discursos inflamados e opiniões consideradas polêmicas.

Junto com seu crescimento político, veio a aparição dos seus filhos na mesma carreira. Atualmente, apenas Laura, filha caçula, fruto do seu casamento com Michelle Bolsonaro.

Desempenho de Bolsonaro nas urnas

1988 - vereador do Rio de Janeiro - eleito

- vereador do Rio de Janeiro - eleito 1990 - deputado federal Rio de Janeiro - eleito

- deputado federal Rio de Janeiro - eleito 1994 - deputado federal pelo Rio de Janeiro - eleito

- deputado federal pelo Rio de Janeiro - eleito 1998 - deputado federal pelo Rio de Janeiro - eleito

- deputado federal pelo Rio de Janeiro - eleito 2002 - deputado federal pelo Rio de Janeiro - eleito

- deputado federal pelo Rio de Janeiro - eleito 2006 - deputado federal pelo Rio de Janeiro - eleito

- deputado federal pelo Rio de Janeiro - eleito 2010 - deputado federal pelo Rio de Janeiro - eleito

- deputado federal pelo Rio de Janeiro - eleito 2014 - deputado federal pelo Rio de Janeiro - eleito

- deputado federal pelo Rio de Janeiro - eleito 2018 - presidente da República - eleito

- presidente da República - eleito 2022 - presidente da República - não eleito

Lista da partidos de Bolsonaro

Além do PDC, sua primeira sigla, Bolsonaro integrou diferentes partidos do chamado ‘centrão’, além de legendas de direita, como o PFL.

Atualmente, Bolsonaro está filiado ao Partido Liberal, que se tornou casa do bolsonarismo, ideologia política ultraconservadora baseada nas ideias propagadas pelo próprio ex-presidente.

Partidos políticos de Bolsonaro

PDC;

PPR;

PPB;

PTB;

PFL;

PP;

PSC;

PSL;

PL (atual partido) .

Flávio puxa família Bolsonaro nas eleições deste ano

Entre todos os membros da família Bolsonaro que serão candidatos este ano, o senador Flávio Bolsonaro é o ‘grande’ puxador do bloco, sendo representante do sobrenome na disputa presidencial.

A candidatura de Flávio também traz um fato inédito dentro da política brasileira: é a primeira vez que pai e filho emendam candidaturas a presidente, chegando ao terceiro pleito consecutivo com alguém da família disputando o Planalto.

Flávio, hoje com 45 anos, também possui uma longa trajetória dentro da política. Sua primeira candidatura foi em 2002, quando disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), sendo eleito.

Flávio Bolsonaro durante ato de campanha - Foto: Vittor Sales | Flickr | Flávio Bolsonaro

Seus mandatos foram renovados em 2006, 2010 e 2014, com uma candidatura fracassada à prefeitura do Rio em 2016, sua única derrota nas urnas até o momento. Dois anos depois, em 2018, Flávio Bolsonaro foi eleito senador, tendo sua estadia encerrada, até o momento, em fevereiro do próximo ano.

Desempenho de Flávio Bolsonaro nas urnas

2002 - deputado estadual pelo Rio de Janeiro - eleito

2006 - deputado estadual pelo Rio de Janeiro - eleito

2010 - deputado estadual pelo Rio de Janeiro - eleito

2014 - deputado estadual pelo Rio de Janeiro - eleito

2016 - Prefeitura do Rio de Janeiro - não eleito

2018 - senador pelo Rio de Janeiro - eleito

Eduardo Bolsonaro repete o pai e fica fora da urnas

Fora do Brasil desde 2025, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) também ficará fora das urnas este ano. O parlamentar, que foi na contramão de Flávio Bolsonaro, construiu carreira política em São Paulo.

Em 2018, junto com a vitória do seu pai para a presidência, Eduardo Bolsonaro obteve a maior votação de um deputado federal da história do Brasil, com 1.843.735 votos.

Eduardo foi novamente reeleito em 2022, mas com menos votos, sendo cassado em 2025, durante sua estadia nos Estados Unidos, onde vive até os dias de hoje.

Na ausência de Eduardo, o irmão de Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro (PL), se tornou a aposta da família para manter a influência política conquistada no maior colégio eleitoral do país.

Renato Bolsonaro é candidato a deputado federal com a bandeira do bolsonarismo em São Paulo.

Michelle divide herança de Bolsonaro com Flávio

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro cresceu politicamente durante o governo do seu marido, entre 2019 e 2022.

Sua atuação nos bastidores rendeu desdobramentos importantes dentro do mundo político, como o ‘lobby’ para a indicação de André Mendonça, o ‘terrivelmente evangélico’, para o Supremo Tribunal Federal (STF), um gesto de agradecimento ao setor protestante, importante pilar do processo de construção e consolidação do bolsonarismo.

Pós-eleições de 2022, Michelle Bolsonaro passou a organizar o núcleo feminino do Partido Liberal, se tornando presidente do PL Mulher.

Com o protagonismo conquistado, Michelle Bolsonaro passou a ser alçada como uma das possibilidades para eleição presidencial deste ano, se tornando favorita em determinado momento do período pré-eleitoral.

Michelle, no entanto, foi preterida por Flávio em dezembro de 2025, em decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seu nome, a partir de então, passou a ser cotado para a composição da chapa como vice, o que não se concretizou.

Michelle Bolsonaro se torna um importante agente político - Foto: Estevam Costa | PR

Junto com Michelle, a ex-vereadora Rogéria Bolsonaro, ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe de Flávio, Carlos e Eduardo.

Santa Catarina vira novo polo do bolsonarismo

Conhecido pelo alinhamento histórico recente com o bolsonarismo, o estado de Santa Catarina se tornou a aposta da família Bolsonaro para a expansão de seu projeto político.

Ex-vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL) deu uma guinada política ao mudar seu domicílio eleitoral para Santa Catarina. O objetivo sempre foi claro: disputar uma das duas cadeiras do Senado pelo estado.

A decisão foi vista com desconfiança dentro da direita, dividida entre Carlos Bolsonaro, Carol de Otoni (PL) e Espiridião Amin (PP). Os três são candidatos e disputam as duas vagas em jogo.

Além de Carlos, Jair Renan, um dos filhos mais novos de Bolsonaro, também escolheu Santa Catarina como reduto eleitoral. Atualmente vereador de Balneário Camboriú, o parlamentar tenta garantir uma das cadeiras do estado na Câmara dos Deputados.

Membros da família Bolsonaro que disputam as eleições deste ano: