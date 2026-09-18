Flávio Bolsonaro pode ter mandato cassado por relação com Vorcaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato ao Palácio do Planalto, pode ter um novo desafio na sua campanha até o dia 4 de outubro: a federação formada pelos partidos Psol e Rede reforçou, nesta sexta-feira, 18, o pedido de cassação do seu mandato pelo Rio de Janeiro.

Em uma nova resolução, o bloco defende que os desdobramentos recentes do caso Master, envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, hoje preso, precisam ser levados em consideração para que o pedido de cassação, feito originalmente em maio, seja analisado no Conselho de Ética do Senado.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a presidente nacional do Psol, Paula Corradi, a operação Compliance Zero mostra uma “relação íntima” entre Flávio e Vorcaro. Os dois tiveram seus nomes ligados pela primeira vez em maio, quando foi divulgado um áudio em que o candidato a presidente faz apelos ao banqueiro.

Nas mensagens, Flávio pede doações para Dark Horse, filme que narra a trajetória de Jair Bolsonaro, seu pai e ex-presidente da República, até chegar ao executivo.

Flávio Bolsonaro e ligação com Vorcaro

A Polícia Federal detalhou os encontros e conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro antes da prisão do banqueiro, em 2025. Nos registros, o senador cobra repasses para o filme Dark Horse e presta solidariedade ao então proprietário do Banco Master.