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ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro pode ter mandato cassado por relação com Vorcaro

Partidos reforçam pedido para retirada de senador da disputa

Cássio Moreira
Por
Mandato de Flávio Bolsonaro pode ser cassado
Mandato de Flávio Bolsonaro pode ser cassado - Foto: Mauro Pimentel | AFP
Eleições 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato ao Palácio do Planalto, pode ter um novo desafio na sua campanha até o dia 4 de outubro: a federação formada pelos partidos Psol e Rede reforçou, nesta sexta-feira, 18, o pedido de cassação do seu mandato pelo Rio de Janeiro.

Em uma nova resolução, o bloco defende que os desdobramentos recentes do caso Master, envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, hoje preso, precisam ser levados em consideração para que o pedido de cassação, feito originalmente em maio, seja analisado no Conselho de Ética do Senado.

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Segundo a presidente nacional do Psol, Paula Corradi, a operação Compliance Zero mostra uma “relação íntima” entre Flávio e Vorcaro. Os dois tiveram seus nomes ligados pela primeira vez em maio, quando foi divulgado um áudio em que o candidato a presidente faz apelos ao banqueiro.

Nas mensagens, Flávio pede doações para Dark Horse, filme que narra a trajetória de Jair Bolsonaro, seu pai e ex-presidente da República, até chegar ao executivo.

Flávio Bolsonaro e ligação com Vorcaro

A Polícia Federal detalhou os encontros e conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro antes da prisão do banqueiro, em 2025. Nos registros, o senador cobra repasses para o filme Dark Horse e presta solidariedade ao então proprietário do Banco Master.

  • 20 de agosto de 2025 - primeiro registro de conversa
  • 8 de setembro de 2025 - Flávio cobra repasses de filme Dark Horse
  • 15 de setembro de 2025 - Thiago Miranda faz ponte entre Flávio e Vorcaro
  • 16 de setembro de 2025 - ligação telefônica entre Flávio e Vorcaro
  • 17 de setembro de 2025 - novas mensagens entre Flávio e Vorcaro
  • 22 de outubro de 2025 - Flávio faz novo alerta a Vorcaro sobre orçamento de filme
  • Outubro/Novembro de 2025 - Thiago Miranda faz cobrança a Vorcaro
  • 7 de novembro de 2025 - Flávio agradece a Vorcaro por ajuda financeira para o filme
  • 16 de novembro de 2025 - Flávio Bolsonaro presta apoio a Daniel Vorcaro antes de operação policial
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