ELEIÇÕES
Flávio Bolsonaro pode ter mandato cassado por relação com Vorcaro
Partidos reforçam pedido para retirada de senador da disputa
O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato ao Palácio do Planalto, pode ter um novo desafio na sua campanha até o dia 4 de outubro: a federação formada pelos partidos Psol e Rede reforçou, nesta sexta-feira, 18, o pedido de cassação do seu mandato pelo Rio de Janeiro.
Em uma nova resolução, o bloco defende que os desdobramentos recentes do caso Master, envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, hoje preso, precisam ser levados em consideração para que o pedido de cassação, feito originalmente em maio, seja analisado no Conselho de Ética do Senado.
Segundo a presidente nacional do Psol, Paula Corradi, a operação Compliance Zero mostra uma “relação íntima” entre Flávio e Vorcaro. Os dois tiveram seus nomes ligados pela primeira vez em maio, quando foi divulgado um áudio em que o candidato a presidente faz apelos ao banqueiro.
Nas mensagens, Flávio pede doações para Dark Horse, filme que narra a trajetória de Jair Bolsonaro, seu pai e ex-presidente da República, até chegar ao executivo.
Flávio Bolsonaro e ligação com Vorcaro
A Polícia Federal detalhou os encontros e conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro antes da prisão do banqueiro, em 2025. Nos registros, o senador cobra repasses para o filme Dark Horse e presta solidariedade ao então proprietário do Banco Master.
- 20 de agosto de 2025 - primeiro registro de conversa
- 8 de setembro de 2025 - Flávio cobra repasses de filme Dark Horse
- 15 de setembro de 2025 - Thiago Miranda faz ponte entre Flávio e Vorcaro
- 16 de setembro de 2025 - ligação telefônica entre Flávio e Vorcaro
- 17 de setembro de 2025 - novas mensagens entre Flávio e Vorcaro
- 22 de outubro de 2025 - Flávio faz novo alerta a Vorcaro sobre orçamento de filme
- Outubro/Novembro de 2025 - Thiago Miranda faz cobrança a Vorcaro
- 7 de novembro de 2025 - Flávio agradece a Vorcaro por ajuda financeira para o filme
- 16 de novembro de 2025 - Flávio Bolsonaro presta apoio a Daniel Vorcaro antes de operação policial