Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CASO MASTER

Em meio à crise, Daniel Vorcaro pede ao STF para deixar prisão

Defesa do ex-banqueiro apontou que prazo de 90 dias para reavaliar preventiva acabou

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O ex-banqueiro Daniel Vorcaro
O ex-banqueiro Daniel Vorcaro - Foto: Divulgação
Eleições 2026

A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 18, a revogação da prisão preventiva dele.

Os advogados alegam que o prazo de 90 dias para reavaliar a necessidade da prisão venceu no fim de agosto sem que o tribunal analisasse se ainda existem motivos para manter a medida.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Vorcaro está preso há mais de seis meses, após ser detido pela segunda vez no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga uma rede de crimes envolvendo o Banco Master.

Atualmente, ele está em uma cela do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Segundo a Polícia Federal, o ex-banqueiro seria o líder de uma organização criminosa envolvida na captação de recursos ilícitos.

A investigação também aponta que ele teria montado uma rede de monitoramento e influência, com potencial infiltração nos três Poderes.

Leia Também:

BRASIL

Banco Master: Vorcaro buscou apoio de Gilmar em caso de R$ 145 bilhões
Banco Master: Vorcaro buscou apoio de Gilmar em caso de R$ 145 bilhões imagem

INTIMAÇÃO

PF marca depoimentos de Vorcaro e do pai para fim deste mês
PF marca depoimentos de Vorcaro e do pai para fim deste mês imagem

CASO BANCO MASTER

Gonet nega relação com Vorcaro e pede para atuar em casos do Master
Gonet nega relação com Vorcaro e pede para atuar em casos do Master imagem

Apelo à delação premiada

No pedido apresentado ao STF, os advogados também afirmam que Vorcaro tem tentado colaborar com as investigações.

A defesa cita as propostas de delação apresentadas pelo banqueiro como parte desse esforço.

As propostas foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que as consideraram insuficientes. Os advogados, no entanto, tentam retomar as negociações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Banco MAster PF STF Vorcaro

Relacionadas

Mais lidas