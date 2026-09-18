Em meio à crise, Daniel Vorcaro pede ao STF para deixar prisão

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A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 18, a revogação da prisão preventiva dele.

Os advogados alegam que o prazo de 90 dias para reavaliar a necessidade da prisão venceu no fim de agosto sem que o tribunal analisasse se ainda existem motivos para manter a medida.

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Vorcaro está preso há mais de seis meses, após ser detido pela segunda vez no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga uma rede de crimes envolvendo o Banco Master.

Atualmente, ele está em uma cela do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Segundo a Polícia Federal, o ex-banqueiro seria o líder de uma organização criminosa envolvida na captação de recursos ilícitos.

A investigação também aponta que ele teria montado uma rede de monitoramento e influência, com potencial infiltração nos três Poderes.

Apelo à delação premiada

No pedido apresentado ao STF, os advogados também afirmam que Vorcaro tem tentado colaborar com as investigações.

A defesa cita as propostas de delação apresentadas pelo banqueiro como parte desse esforço.

As propostas foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que as consideraram insuficientes. Os advogados, no entanto, tentam retomar as negociações.