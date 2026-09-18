A 16 dias das eleições, Flávio ameaça STF e convoca apoiadores

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O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), mandou um forte recado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quinta-feira, 17, durante transmissão semanal em seu canal no YouTube.

Na ocasião, o parlamentar cobrou isenção da Corte e afirmou esperar que os ministros não adotem medidas para prejudicar sua caminhada eleitoral em meio ao desempenho registrado nas pesquisas de intenção de voto.

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Ao mencionar diretamente os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, o candidato sustentou que há tentativas de interferência no processo político.

“Não há uma preocupação de investigar, zelar pelo dinheiro público, mas de interferir nas eleições mais uma vez. Espero que eles não tentem nenhuma gracinha para cima de mim, não queiram fazer nenhuma ação ilegal para cima de mim. Ainda mais neste momento, em que todas as pesquisas apontam que estamos na frente”, declarou Flávio Bolsonaro.

Convocação de fiscais

Na live, o parlamentar também projetou cenários para o Judiciário em caso de vitória da base governista, argumentando que a composição de novos nomes poderia ampliar a influência do STF sobre os demais Poderes.

“Já imaginaram se Lula indicasse mais quatro Alexandre de Moraes para o Supremo? Já imaginaram se Lula indicasse mais quatro Flávio Dino para o Supremo? Joga a chave e vai embora. Seria a ditadura mais perversa, que é a do Judiciário”, afirmou.

Na reta final da transmissão, o candidato conclamou sua militância a acompanhar presencialmente o dia da votação nas seções eleitorais de todo o país, defendendo o credenciamento de voluntários para supervisionar o pleito.

“Vamos recrutar pessoas para se inscrever. Vão ser credenciadas e ter um rápido ensinamento de como se faz para fazermos fiscalização das urnas. Temos que ter gente nossa no Brasil inteiro para evitar que pessoas mal-intencionadas votem no lugar de outras”, concluiu.