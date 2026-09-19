BAHIA
Corpo de jovem desaparecido na Praia de Guarajuba é encontrado
Douglas Emanuel Souza de Resende, de 21 anos, se afogou após entrar no mar na quarta-feira, 16
O corpo do jovem Douglas Emanuel Souza de Resende, de 21 anos, desaparecido na Praia de Guarajuba, no município de Camaçari (BA), Região Metropolitana de Salvador, foi encontrado na manhã deste sábado, 19, três dias após o acidente.
Em nota divulgada à imprensa, o Corpo de Bombeiros informou que equipes do 13º BBM/Bmar e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) encontraram a vítima próximo ao Rio das Pedras, em Abrantes, na mesma região.
O corpo foi reconhecido por um familiar. Após a retirada da água, o ele foi deixado sob os cuidados da Polícia Militar da Bahia e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os demais procedimentos legais.
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Relembre o desaparecimento
Douglas Emanuel Souza de Resende desapareceu após mergulhar no mar da Praia de Guarajuba. Ele estava no mar com colegas quando começou a apresentar dificuldades para nadar.
Pessoas que estavam no local tentaram ajudar e chegaram a lançar uma corda para que Douglas retornasse à margem, mas o resgate não foi possível.
As buscas começaram na quarta-feira, 16, e foram feitas por terra e no mar. O Corpo de Bombeiros utilizou uma moto aquática nas varreduras no meio líquido, além de buscas por terra.
Dicas de segurança contra afogamentos
Para evitar novas tragédias, autoridades reforçam os cuidados ao nadar em praias de mar aberto:
- Mantenha a calma: não tente nadar contra a correnteza (em direção à areia).
- Nade para o lado: tente sair da corrente nadando paralelamente à praia.
- Sinalize: levante os braços para pedir ajuda imediatamente.
- Observe as bandeiras: respeite a sinalização de "perigo" colocada pelos salva-vidas.