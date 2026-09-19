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Moradores da Bahia podem receber antena parabólica gratuita; veja como

No total, 20 municípios baianos são contemplados com a estratégia

Luiza Nascimento
Por
Antena parabólica do Brasil Antenado
Antena parabólica do Brasil Antenado - Foto: Divulgação/ EAF

Moradores de 20 municípios da Bahia podem adquirir gratuitamente uma nova antena parabólica digital, para ter acesso a mais de 100 canais, com imagem e som de qualidade. A iniciativa integra o programa Brasil Antenado, destinado às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

As cidades baianas contempladas são:

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  • Abaíra;
  • Baianópolis;
  • Brejolândia;
  • Caatiba;
  • Campo Alegre de Lourdes;
  • Carinhanha;
  • Ibicoara;
  • Ibitiara;
  • Itambé;
  • Jucuruçu;
  • Jussiape;
  • Macarani;
  • Maiquinique;
  • Mirangaba;
  • Mucugê;
  • Oliveira dos Brejinhos;
  • Piatã;
  • Pilão Arcado;
  • Potiraguá;
  • Vereda.

Como adquirir uma atena gratuita?

O benefício está disponível para todas as famílias inscritas no CadÚnico e que moram em uma das cidades participantes.

Para solicitar, basta entrar em contato pelo WhatsApp oficial (0800 729 2404) ou através da Central Telefônica e agendar a instalação.

Todo o processo é feito sem custo e sem mensalidade. Para verificar se tem direito ao benefício e solicitar a antena com instalação gratuita, a família deve acessar o site www.brasilantenado.org.br ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp.

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Estratégia abrange outros estados brasileiros

Além da Bahia, fazem parte Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ao todo, são mais de 100 mil antenas disponíveis.

Nas fases anteriores do programa, promovidas de julho de 2025 a junho de 2026, foram entregues mais de 250 mil antenas no país.

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Tags

antena digital antena parabólica Bahia

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