Uber vai pagar mais por atrasos e usar IA para indicar corridas

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A Uber apresentou, na última quinta-feira, 17, um pacote global de atualizações para motoristas e entregadores durante o evento Only on Uber 2026, em Miami.

Desenvolvidas com base no feedback do programa Uber Crew, as novidades focam em quatro eixos centrais: inteligência artificial para otimização da rotina, ajustes em remuneração, expansão das formas de ganho e recursos reforçados de segurança.

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​A disponibilidade das ferramentas varia conforme a região e a categoria do serviço, sem confirmação de cronograma específico para o mercado brasileiro.

​Inteligência artificial

​AI Home Summary: painel na tela inicial que consolida dados de demanda em tempo real, eventos locais e áreas com tarifas adicionais (Boost+).

​Trip Guide: tela unificada com mapa prévio, orientações de embarque e desembarque e estimativa do valor da corrida.

​Assistente de Voz: permite gerenciar mensagens, responder dúvidas e reportar falhas de rota via comandos falados, sem toque no celular.

​Mapeamento Colaborativo: entregadores poderão atualizar informações sobre acessos de estabelecimentos e pontos de estacionamento.

​Suporte a Compras: recursos visual para localização de itens em prateleiras por meio de luzes indicadoras e fotos enviadas por outros usuários.

​Remuneração, taxas e transparência

​Proteção de gorjetas: se o passageiro reduzir o valor prometido sem justificativa, a Uber cobrirá a diferença e disponibilizará o saldo imediatamente na carteira digital.

​Atrasos e paradas: viagens com tempo excedido em mais de 15 minutos terão acréscimo financeiro maior. Além disso, a cobrança por tempo de espera em paradas extras passará a contar a partir do primeiro minuto em categorias como UberX, Comfort e Black.

​Alteração de rota: se o passageiro mudar o destino final para um local próximo e isso gerar uma tarifa menor, o valor original garantido ao motorista será mantido.

​Métricas justas: cancelamentos e avaliações negativas decorrentes de fatores fora do controle do parceiro não afetarão seus índices de desempenho.

​Oportunidades de renda

​Tarefas complementares: possibilidade de realizar pequenos trabalhos presenciais (como verificação de dados de lojas) ou digitais (análise de áudio, fotos e vídeos).

​Serviços de logística: opção para retirar e devolver mercadorias de e-commerce em varejistas locais e aceitar pedidos em lojas especializadas (Shop & Deliver).

​Uber Pro: inclusão de programas como Top Shopper, acesso prioritário para motoristas e o Points Pass, que protege o status do usuário durante períodos de pausa.

​Segurança e privacidade

​Filtro de mensagens: algoritmo que identifica conteúdos potencialmente ofensivos via chat e alerta o passageiro antes do envio. Caso persista, o motorista pode cancelar a corrida sem impacto em suas métricas.

​Acesso a gravações: liberação gradual para que o parceiro revise imagens gravadas em casos de incidentes leves — mantendo restrito o acesso em ocorrências graves ou com menores de idade para preservação de privacidade.