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MORTE SOB INVESTIGAÇÃO

Menino de 5 anos morre após passar mal dentro de escola na Bahia

A causa da morte ainda está sendo investigada

Andrêzza Moura
Por
O pequeno Samuel inda recebeu atendimento médico
O pequeno Samuel inda recebeu atendimento médico - Foto: Reprodução

Um garotinho, de apenas 5 anos, morreu nesta quinta-feira, 17, após passar mal dentro da Escola Pedro Álvares Cabral, localizado na Lagoa de Dentro, zona rural de Anagé, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações, o pequeno Samuel começou a vomitar e foi levado a uma unidade de saúde do município, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu.

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O corpo dele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista para passar por perícia e identificar o que causou sua morte. Não há informações sobre velório e sepultamento.

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Tags

Bahia criança morre Zona rural Anagé

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