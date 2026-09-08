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Criança de 7 anos morre após ser atropelada por caminhão na Bahia

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Edvaldo Sales
Por
Caso está sendo investigado pela Polícia Civil
Caso está sendo investigado pela Polícia Civil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma criança de 7 anos morreu no último sábado, 5, após ser atropelada por um caminhão betoneira na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Bernardo Almeida Melo, segundo a TV Oeste, afiliada da TV Bahia na região. O acidente aconteceu no bairro Jardim das Acácias.

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O sepultamento do menino aconteceu na segunda-feira, 7, em Canarana, cidade natal dele.

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Atropelamento

Bernardo andava de bicicleta ao lado do caminhão, que seguia em direção à Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Ao virar para fazer uma curva em direção à avenida, o caminhão teria encostado na bicicleta e o menino se desequilibrou. Após cair no chão, a criança foi atropelada pelo veículo.

Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionada e chegou a socorrer a criança, que não resistiu aos ferimentos.

A bicicleta em que a criança estava teria ficado no ponto cego do veículo, por isso, o motorista do caminhão não percebeu o impacto e seguiu viagem.

A polícia encontrou o condutor do caminhão, cuja identidade não foi revelada, pouco depois do acidente. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade, onde foi ouvido e chegou a ficar preso.

A defesa do motorista confirmou, à TV Oeste, que ele foi liberado após passar por audiência de custódia.

A empresa responsável pelo caminhão foi localizada e o veículo foi apresentado na delegacia para passar por perícia. O caso ainda é investigado pela Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães.

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Bahia Luís Eduardo Magalhães

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