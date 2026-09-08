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Criança de 7 anos morre após ser atropelada por caminhão na Bahia
Caso está sendo investigado pela Polícia Civil
Uma criança de 7 anos morreu no último sábado, 5, após ser atropelada por um caminhão betoneira na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O caso é investigado pela Polícia Civil.
A vítima foi identificada como Bernardo Almeida Melo, segundo a TV Oeste, afiliada da TV Bahia na região. O acidente aconteceu no bairro Jardim das Acácias.
O sepultamento do menino aconteceu na segunda-feira, 7, em Canarana, cidade natal dele.
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Atropelamento
Bernardo andava de bicicleta ao lado do caminhão, que seguia em direção à Avenida Antônio Carlos Magalhães.
Ao virar para fazer uma curva em direção à avenida, o caminhão teria encostado na bicicleta e o menino se desequilibrou. Após cair no chão, a criança foi atropelada pelo veículo.
Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionada e chegou a socorrer a criança, que não resistiu aos ferimentos.
A bicicleta em que a criança estava teria ficado no ponto cego do veículo, por isso, o motorista do caminhão não percebeu o impacto e seguiu viagem.
A polícia encontrou o condutor do caminhão, cuja identidade não foi revelada, pouco depois do acidente. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade, onde foi ouvido e chegou a ficar preso.
A defesa do motorista confirmou, à TV Oeste, que ele foi liberado após passar por audiência de custódia.
A empresa responsável pelo caminhão foi localizada e o veículo foi apresentado na delegacia para passar por perícia. O caso ainda é investigado pela Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães.