Igreja é invadida e tem objetos religiosos roubados em Porto Seguro

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Uma igreja foi invadida e teve objetos religiosos roubados em Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, durante a madrugada de domingo, 6. O caso aconteceu na Paróquia Sagrado Coração, localizada no bairro do Baianão, e é investigado pela polícia.

Entre os itens levados estão uma cruz, uma naveta, um turíbulo, uma sineta e outras peças utilizadas durante o rito da missa.

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Porta foi arrombada por criminosos

Segundo relatos de moradores da região à TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia, os barulhos provocados pela ação dos criminosos foram ouvidos durante a madrugada.

Paróquia Sagrado Coração foi invadida por criminosos e teve objetos furtados - Foto: Reprodução

Para entrar no templo, uma das portas da igreja foi arrombada. Imagens registradas no local mostram a entrada danificada, com pedaços da porta espalhados pelo chão.

A polícia investiga o caso e busca identificar os responsáveis pela invasão e pelo roubo dos objetos.