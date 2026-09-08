EXTREMO-SUL DA BAHIA
Igreja é invadida e tem objetos religiosos roubados em Porto Seguro
Paróquia Sagrado Coração teve uma das portas arrombadas durante a madrugada do último domingo, 6
Uma igreja foi invadida e teve objetos religiosos roubados em Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, durante a madrugada de domingo, 6. O caso aconteceu na Paróquia Sagrado Coração, localizada no bairro do Baianão, e é investigado pela polícia.
Entre os itens levados estão uma cruz, uma naveta, um turíbulo, uma sineta e outras peças utilizadas durante o rito da missa.
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Porta foi arrombada por criminosos
Segundo relatos de moradores da região à TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia, os barulhos provocados pela ação dos criminosos foram ouvidos durante a madrugada.
Para entrar no templo, uma das portas da igreja foi arrombada. Imagens registradas no local mostram a entrada danificada, com pedaços da porta espalhados pelo chão.
A polícia investiga o caso e busca identificar os responsáveis pela invasão e pelo roubo dos objetos.