Motorista fica preso às ferragens após acidente de caminhão na Bahia

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Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente envolvendo dois caminhões na manhã deste domingo, 7, na BA-172, em Nova Colônia, zona rural de Coribe, na Bahia. O resgate foi realizado por bombeiros militares do 20º BBM, com sede em Bom Jesus da Lapa.

Para retirar a vítima do veículo, a equipe utilizou técnicas de desencarceramento e conseguiu realizar o procedimento com segurança. Após o resgate, o motorista ficou sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Além do trabalho de resgate, os bombeiros também fizeram a limpeza do óleo derramado na pista. A medida teve como objetivo reduzir o risco de novos acidentes no trecho.



A ocorrência contou ainda com o apoio da Polícia Militar, que auxiliou as equipes durante o atendimento.