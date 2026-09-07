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ACIDENTE

Motorista fica preso às ferragens após acidente de caminhão na Bahia

Resgate aconteceu na BA-172, na zona rural de Coribe, após colisão envolvendo dois caminhões

Beatriz Santos
Por
Motorista ficou preso às ferragens após um acidente
Motorista ficou preso às ferragens após um acidente - Foto: Divulgação

Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente envolvendo dois caminhões na manhã deste domingo, 7, na BA-172, em Nova Colônia, zona rural de Coribe, na Bahia. O resgate foi realizado por bombeiros militares do 20º BBM, com sede em Bom Jesus da Lapa.

Para retirar a vítima do veículo, a equipe utilizou técnicas de desencarceramento e conseguiu realizar o procedimento com segurança. Após o resgate, o motorista ficou sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Além do trabalho de resgate, os bombeiros também fizeram a limpeza do óleo derramado na pista. A medida teve como objetivo reduzir o risco de novos acidentes no trecho.

A ocorrência contou ainda com o apoio da Polícia Militar, que auxiliou as equipes durante o atendimento.

Bombeiros fizeram a limpeza do óleo derramado na pista
Bombeiros fizeram a limpeza do óleo derramado na pista - Foto: Divulgação
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