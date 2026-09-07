LUTO
Cantor baiano morre após sofrer acidente de carro
Artista costumava se apresentar em diversas cidades do interior baiano
Natanael Sousa dos Santos, de 32 anos, morreu após sofrer um grave acidente de carro. O cantor baiano estava viajando, quando colidiu seu carro com outro veículo na BA-262, entre as cidades de Brumado e Aracatu, na Bahia.
O artista faleceu na hora com o impacto da batida. Já o condutor do outro veículo foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital da região, onde está internado em estado grave.
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O acidente aconteceu no último sábado, 5, e o corpo de Natanael foi velado e enterrado neste domingo, 6. A cerimônia aconteceu no município de Brumado, onde ele morava.
Natanael cantava forró e costumava se apresentar em diversas cidades do interior baiano, principalmente durante o período de festividades juninas e julinas, onde o ritmo é predominante.