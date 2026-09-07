ELEIÇÕES 2026
7 de Setembro: bandeiras de Neto com Flávio surgem em ato em Salvador
Campanha do ex-prefeito de Salvador negou ter produzido material
Bandeiras com os nomes de ACM Neto (União Brasil), candidato ao governo da Bahia, e Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, foram exibidas por manifestantes durante os atos de 7 de Setembro em Salvador.
As imagens foram registradas tanto na manifestação da direita, no Farol da Barra, quanto em atos realizados pela esquerda, no Largo do Campo Grande.
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A presença das bandeiras ocorre apesar de ACM Neto ter descartado a possibilidade de dividir palanque com Flávio Bolsonaro e declarado apoio a Ronaldo Caiado (PSD) na disputa presidencial deste ano.
O PL integra a chapa de Neto na Bahia e lançou João Roma, ex-ministro da Cidadania, como candidato ao Senado. Roma participou da organização e esteve à frente do ato da direita realizado no Farol da Barra.
Campanha de Jerônimo explora associação
O episódio ocorre em meio à estratégia da campanha de Jerônimo Rodrigues (PT), que tenta associar ACM Neto a Flávio Bolsonaro e reduzir o chamado “voto LuNeto”, formado por eleitores que apoiam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência e Neto para o governo estadual.
Neto, por sua vez, tem evitado concentrar críticas em Lula e direcionado os principais questionamentos ao governador Jerônimo Rodrigues, que busca a reeleição.
Campanha nega produção das bandeiras
Procurada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a campanha de ACM Neto reafirmou o apoio a Ronaldo Caiado no primeiro turno. Segundo a equipe, Neto e Caiado são amigos há mais de 20 anos.
Sobre as bandeiras exibidas nos atos, a campanha afirmou que não produziu as peças. A equipe declarou que o material teria sido levado por apoiadores que pretendem votar nos dois candidatos e que as manifestações não representam o posicionamento oficial de ACM Neto.
Flávio Bolsonaro estará em Salvador no dia 17 de setembro
O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), estará em Salvador no próximo dia 17 de setembro.
A visita foi anunciada nesta segunda-feira, 7, pelo deputado estadual e candidato a deputado federal Leandro de Jesus (PL), durante um ato bolsonarista realizado no Farol da Barra.
Segundo Leandro, a visita deverá ampliar a mobilização de apoiadores de Flávio na Bahia e apresentar as propostas defendidas pelo candidato.