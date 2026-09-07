Hilton Coelho defende soberania nacional no desfile de 7 de Setembro

A soberania nacional foi apontada como uma das principais questões enfrentadas pelo Brasil pelo candidato à deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) durante o desfile de 7 de Setembro, que acontece nesta segunda-feira em Salvador. Ao discursar na mobilização, o candidato destacou o significado histórico da data e relacionou o momento atual à necessidade de defender os interesses do país.

Segundo ele, embora o 2 de Julho tenha um significado histórico particular para a Bahia por representar uma luta marcada por uma guerra, o 7 de Setembro também possui importância na afirmação da identidade e da soberania brasileira.

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Soberania nacional é colocada em destaque

Durante a fala, o candidato afirmou ao portal A TARDE que a soberania ganhou ainda mais importância diante do cenário político atual e citou referências políticas que, segundo ele, deixam o país para tentar impor tarifas contra o Brasil enquanto disputam a Presidência da República.

Nesse contexto, Hilton defendeu a valorização de estruturas consideradas fundamentais para o país, como as empresas estatais, o Sistema Único de Saúde (SUS) e as riquezas minerais brasileiras.

“Primeiro dizer que a grande questão do Brasil hoje, que é um problema internacional, é a questão da soberania nacional. Então, por isso esse momento aqui é muito precioso”, iniciou Hilton.

Na avaliação apresentada durante o discurso, a defesa desses setores está diretamente relacionada à afirmação da soberania brasileira.

Grito dos excluídos ganha espaço no discurso

O deputado também destacou o “grito dos excluídos", relacionando a mobilização à luta por uma soberania que alcance principalmente a parcela da população que, segundo ele, ainda não teve acesso pleno aos resultados dessa condição.

“Tudo isso está pautado num grito que é muito forte, porque é o grito dos excluídos deste país, que precisa afirmar sua soberania, especialmente para a grande maioria do nosso povo, que ainda não viveu plenamente os resultados dessa soberania”, afirmou o candidato.

Para Hilton, a participação popular é fundamental para que esse processo avance.

Participação popular também é defendida

Durante o pronunciamento, Hilton Coelho afirmou que a soberania só poderá ser alcançada de forma mais ampla com a participação direta da população.

A fala também fez referência ao cenário eleitoral e à disputa pelos rumos do Brasil e da Bahia.

“Isso só vai ser conseguido com essa participação direta do nosso povo. Então é muito forte, a gente não podia faltar e nós acreditamos que a partir daqui a gente vai ter um reforço ainda maior para a intervenção nesse pleito eleitoral onde os destinos do Brasil e da Bahia estão colocados.”

Ao final, ele reforçou a importância de participar da mobilização e avaliou que o ato pode contribuir para ampliar a atuação política durante o período eleitoral.