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Operação apreende cinco granadas e armas ligadas ao tráfico no Carandiru

Diversas drogas e munições também foram encontradas escondidas no telhado do conjunto habitacional

Alice Paulilo
Por
Polícia Civil apreende cinco granadas e armas no Carandiru
Polícia Civil apreende cinco granadas e armas no Carandiru - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) levou a emissão de mandados de busca e apreensão no Conjunto Habitacional Pilar, conhecido como “Carandiru", em Água de Meninos, Salvador. A ação localizou armas de fogo, munições, drogas e até granadas armazenadas no telhado de uma dependência do conjunto.

Segundo a apuração, o material está ligado ao tráfico de drogas na região e os suspeitos fugiram ao perceber a aproximação das equipes policiais.

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No conjunto de materiais foram encontradas cinco granadas, duas pistolas, carregadores com munições, além de porções de maconha, crack e cocaína. A investigação terá continuidade, com o objetivo de identificar a alcançar os responsáveis pelo material apreendido e demais envolvidos com as práticas criminosas.

A granada foi encaminhada para ser desativada na Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e o restante do material será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

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Tags

operação Salvador tráfico de drogas

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