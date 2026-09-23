POLÍCIA
Operação apreende cinco granadas e armas ligadas ao tráfico no Carandiru
Diversas drogas e munições também foram encontradas escondidas no telhado do conjunto habitacional
A investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) levou a emissão de mandados de busca e apreensão no Conjunto Habitacional Pilar, conhecido como “Carandiru", em Água de Meninos, Salvador. A ação localizou armas de fogo, munições, drogas e até granadas armazenadas no telhado de uma dependência do conjunto.
Segundo a apuração, o material está ligado ao tráfico de drogas na região e os suspeitos fugiram ao perceber a aproximação das equipes policiais.
Material encontrado
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No conjunto de materiais foram encontradas cinco granadas, duas pistolas, carregadores com munições, além de porções de maconha, crack e cocaína. A investigação terá continuidade, com o objetivo de identificar a alcançar os responsáveis pelo material apreendido e demais envolvidos com as práticas criminosas.
A granada foi encaminhada para ser desativada na Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e o restante do material será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).