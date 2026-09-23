Motorista de app desaparecido há 2 dias é encontrado morto em Salvador

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O motorista por aplicativo Lucas dos Santos Soares, de 29 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira, 21, foi encontrado morto na manhã desta quarta, 23, em área de mata na Avenida Laurindo Régis, bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Ele apresentava marcas de tiros pelo corpo e estava próximo ao carro de trabalho.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Policia Militar da Bahia informou que agentes da 26ª CIPM foram acionados para verificarem a ocorrência e, ao chegarem ao local, confirmaram o fato. Em seguida, acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo.



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Segundo informações, o jovem havia sido visto pela última vez na mesma região e, desde então, familiares e amigos estavam em campanha por informações da vítima. Na data, populares teriam ouvido disparos, que possivelmente atingiram o rapaz, no entanto, o corpo foi achando por parentes apenas dois dias depois.

Rondas buscam localizar suspeitos

O Corpo de Bombeiros realizou resgate, pois o local era de difícil acesso. À reportagem, o órgão informou que localizou o corpo em uma ribanceira.

Autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil e rondas seguem sendo realizadas a fim de encontrar os suspeitos.