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POLÍCIA

Motorista de app desaparecido há 2 dias é encontrado morto em Salvador

Lucas dos Santos Soares havia sido visto pela última vez no Engenho Velho de Brotas

Luiza Nascimento
Por
Lucas dos Santos Soares, de 29 anos
Lucas dos Santos Soares, de 29 anos - Foto: Divulgação

O motorista por aplicativo Lucas dos Santos Soares, de 29 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira, 21, foi encontrado morto na manhã desta quarta, 23, em área de mata na Avenida Laurindo Régis, bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Ele apresentava marcas de tiros pelo corpo e estava próximo ao carro de trabalho.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Policia Militar da Bahia informou que agentes da 26ª CIPM foram acionados para verificarem a ocorrência e, ao chegarem ao local, confirmaram o fato. Em seguida, acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo.

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Segundo informações, o jovem havia sido visto pela última vez na mesma região e, desde então, familiares e amigos estavam em campanha por informações da vítima. Na data, populares teriam ouvido disparos, que possivelmente atingiram o rapaz, no entanto, o corpo foi achando por parentes apenas dois dias depois.

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Rondas buscam localizar suspeitos

O Corpo de Bombeiros realizou resgate, pois o local era de difícil acesso. À reportagem, o órgão informou que localizou o corpo em uma ribanceira.

Autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil e rondas seguem sendo realizadas a fim de encontrar os suspeitos.

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Motorista motorista de app Salvador

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