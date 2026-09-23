Homem é preso por plantar drogas em floricultura da ex na Bahia

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Um homem foi preso preventivamente na quarta-feira, 23, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A Polícia Civil executou a ordem judicial sob a acusação de inserção ilícita de entorpecentes no estabelecimento comercial da ex-companheira.

Investigação policial

A investigação começou após o registro de um boletim de ocorrência feito pela proprietária da floricultura em 11 de setembro. A vítima relatou o recebimento de mensagens com teor intimidatório enviadas pelo ex-namorado.

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Em 18 de setembro, equipes da Polícia Militar atenderam a uma denúncia de drogas no endereço comercial. Os agentes localizaram 39 porções de cocaína ocultadas em uma churrasqueira e em um freezer.

A comerciante negou propriedade e ciência sobre os materiais ilícitos armazenados no local.

Análise de segurança

Durante a averiguação, a vítima tentou apresentar as gravações do circuito interno de monitoramento. O sistema apresentou falhas decorrentes da exclusão dos arquivos de vídeo das áreas internas.

A verificação das câmeras externas registrou a saída de um indivíduo do estabelecimento às 4h da madrugada daquele dia. A identificação apontou o ex-companheiro como o autor da ação.

A perícia constatou avarias estruturais no portão de acesso e na porta da cozinha do imóvel.

O inquérito foi encaminhado à Polícia Civil, que formalizou o pedido de prisão preventiva junto ao Poder Judiciário.

O investigado permanece à disposição da Justiça na unidade policial do município para a realização dos procedimentos legais cabíveis.