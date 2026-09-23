Três corpos são encontrados em mata de Cajazeiras uma semana após confronto

Três corpos foram encontrados nesta quarta-feira, 23, em uma área de mata no bairro de Cajazeiras, em Salvador, uma semana após o confronto entre policiais militares e integrantes de uma facção criminosa que terminou com nove mortos na região.

Dois corpos foram localizados durante a manhã. Já no final da tarde, um terceiro cadáver foi encontrado na mesma região. Equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros atuaram na retirada devido à dificuldade de acesso ao local.

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Os corpos estavam em avançado estado de decomposição e, até o momento, não tiveram as identidades oficialmente confirmadas pelo Instituto Médico Legal (IML).

Desaparecidos desde o confronto

A localização ocorre em meio às buscas por Daniel Barão e Manoel, conhecido como Noca, que estavam desaparecidos desde o confronto registrado na última terça-feira, 15. Daniel e Manoel eram apontados como integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e teriam participado da movimentação de criminosos que antecedeu o confronto com equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO).

Daniel Barão seria morador do bairro de São Caetano e teria ido até Cajazeiras para dar apoio ao grupo criminoso. Manoel, conhecido como Noca, morava na própria região de Cajazeiras.

Familiares afirmaram que os dois estavam junto ao grupo envolvido no confronto e não foram mais encontrados após a ação policial. As buscas na região completaram uma semana nesta quarta-feira.

Relembre o confronto

O confronto ocorreu na tarde do dia 15 de setembro, em uma área de mata entre Cajazeiras V e Cajazeiras XI. Na ocasião, nove homens morreram após serem baleados durante a ação policial.

Segundo a versão apresentada pela Polícia Militar, as equipes intensificavam o patrulhamento e realizavam incursões na região quando encontraram um grupo de homens armados. Ainda conforme a corporação, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais e fugiram pela mata. Houve revide.

Nove homens foram encontrados feridos e encaminhados ao Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiram. Outro homem foi preso e apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).