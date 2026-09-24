Operação da PF mira fraudes em licitações e contratos públicos na Bahia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quinta-feira, 24, a Operação Legado para apurar suspeitas de fraudes em licitações e contratações diretas realizadas por municípios da Bahia, do Piauí e do Espírito Santo, especialmente na área da saúde.

Na Bahia, são cumpridos mandados em 13 municípios. As ordens foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que também autorizou 13 medidas patrimoniais e o bloqueio de bens de até R$ 3,4 milhões.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, a operação cumpre 44 mandados de busca e apreensão em 22 municípios da Bahia, Piauí, Espírito Santo, Minas Gerais e Sergipe, além do Distrito Federal.

Segundo as investigações, há indícios de atuação coordenada de empresas, simulação de concorrência, direcionamento de contratações, sobrepreço, faturamento de produtos não entregues e fornecimento de equipamentos usados como se fossem novos.

Também foram identificadas movimentações financeiras suspeitas e possíveis pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos.

A investigação alcançou 56 procedimentos de contratação em 31 municípios, envolvendo aproximadamente R$ 17 milhões. Entre os investigados estão empresários e atuais e antigos ocupantes de cargos públicos municipais.

Foto: Ascom PF

Os fatos podem caracterizar, em tese, os crimes de organização criminosa, fraude em licitação e contrato público, falsidade documental, peculato e corrupção ativa e passiva.

Mandados na Bahia

Na Bahia, os mandados são cumpridos em Itabuna (8), Ibirataia (4), Eunápolis (2), Itapitanga (2), Salvador (2), São Felipe (2), Ubatã (2), Uruçuca (2), Feira de Santana (1), Itabela (1), Presidente Tancredo Neves (1), Teixeira de Freitas (1) e Vitória da Conquista (1).

No Piauí, as diligências ocorrem em Sebastião Barros (4), Corrente (2), Parnaguá (2) e Bom Jesus (1).

No Espírito Santo, são cumpridos mandados em Jaguaré (2) e Serra (1). Em Minas Gerais, há uma ordem em Janaúba. Em Sergipe, em Barra dos Coqueiros. Já no Distrito Federal, os mandados são cumpridos em Brasília.