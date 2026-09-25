Drogas inéditas detectadas em festas brasileiras geram alerta nacional

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Identificadas em amostras de saliva de frequentadores de festas de São Paulo, no início do mês, duas drogas inéditas foram inseridas em “alerta rápido” no Sistema de Alerta Sobre Drogas (SAR) do Governo Federal, através do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CiaTox) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

As substâncias, análogas à cetamina, foram identificadas como:

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desclorocetamina (DCK)

2-fluorodesclorocetamina (2-FDCK)

As substâncias foram encontradas em amostras de fluido oral que também continham cetamina, um anestésico de uso médico.

Ambas apresentam efeitos dissociativos, que podem gerar alterações perceptivas, agitação, alucinações, taquicardia, hipertensão e redução do nível de consciência.

Este é o primeiro registro de identificação dessas substâncias psicoativas em saliva no mundo, segundo o centro. Em duas situações, os usuários não sabiam o que estavam consumindo.

"Participantes relataram ter consumido apenas ‘Bala’ ou ‘MD’ (ecstasy), comumente associados ao MDMA (substância sintética derivada da anfetamina), mas a análise identificou cetamina associada a DCK e 2-FDCK”, diz o alerta.

Ainda segundo o documento, no caso da 2-FDCK, já foram descritos casos de intoxicação grave, hospitalização e óbito.

Análise de drogas em baladas

A detecção de drogas salivas de voluntários que frequentam festas e baladas de São Paulo, acontece regulamente pelo CiaTox, através de coletas realizadas pelo Projeto Baco, de forma anônima. No total, já foram analisadas 1.565 mil amostras.

Ao todo, a desclorocetamina foi identificada em 48 amostras, o equivalente a 3,1%. Já a 2-FDCK foi encontrada em 19 amostras, correspondentes a 1,2%. Já a cetamina apareceu em 360 amostras, o que corresponde a 23% do material.

A análise de fluido oral permite identificar o consumo recente de substâncias psicoativas e comparar os resultados laboratoriais com o que foi declarado pelos participantes, o que contribui para o monitoramento da circulação dessas drogas e para o acompanhamento de mudanças nos padrões de consumo.

Confira possíveis sintomas causados pelas substâncias: