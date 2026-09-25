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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Foragido por feminicídio no RS é preso após agredir mulher em Salvador

Suspeito possuía registros de violência contra outras mulheres e se identificou com nome do primo

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Paloma Simina/Ascom-PCBA

Um homem de 31 anos, foragido da Justiça do Rio de Grande do Sul (RS) por femicídio, foi preso nesta sexta-feira, 24, em Salvador, por violência doméstica após agredir uma mulher de 39 anos.

Ele foi autuado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM/CMB) pelos crimes de ameaça e vias de fato. O suspeito foi conduzido à unidade por uma guarnição da Polícia Militar, após a ocorrência na capital baiana.

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Suepito se identificou com nome do primo

Durante os procedimentos, o suspeito se identificou com o nome de um primo. No entanto, durante a checagem dos dados fornecidos, a equipe detectou inconsistências e aprofundou as diligências para confirmar a identidade do suspeito.

Após o cruzamento de informações, o Serviço de Investigação (SI) da especializada chegou à verdadeira identidade do homem e constatou que havia um mandado de prisão preventiva relacionado a um feminicídio ocorrido em maio deste ano, no RS.

Também foram localizados registros anteriores por lesão corporal contra outras mulheres. O foragido passou pelos exames legais e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

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Tags

feminicídio rio grande do sul Salvador

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