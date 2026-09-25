Sete PMs são denunciados por agressões e homofobia no Carnaval de Salvador

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Sete policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) por supostas agressões cometidas durante o Carnaval de Salvador, no circuito Dodô (Barra-Ondina), na noite de 14 de fevereiro de 2026.

Segundo a denúncia, os episódios ocorreram após uma discussão envolvendo foliões. Policiais de uma guarnição do Batalhão de Policiamento Turístico (Bpatamo) teriam agredido três homens, entre eles dois policiais militares que estavam de folga.

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De acordo com o MPBA, o soldado Matheus Santos Fonseca teria atingido João Vitor Dias da Cruz com golpes de bastão nas costas e no tórax. Na sequência, ele teria desferido dois golpes de cassetete na cabeça de Rômulo Ramos da Costa Brito.

Rômulo sofreu uma fratura na mandíbula, precisou ser internado e passou por cirurgia, conforme os documentos apresentados pelo Ministério Público.

Os soldados Lucas Mateus Cunha Cardoso e Murilo Pamponet de Oliveira também foram denunciados por supostas agressões contra João Vitor.

Outros policiais denunciados

O aspirante Rosemberg Pereira Ribeiro é acusado de ter agredido Marlon Araújo do Rosário e torcido o braço dele durante a ocorrência.

Já o aspirante Chris Amon Moraes Pinheiro Santos foi denunciado por supostas agressões e ofensas homofóbicas contra João Vitor. A aspirante Adriana da Silva responde à acusação de constrangimento ilegal, relacionado a uma tentativa de impedir que as supostas agressões fossem registradas por celular.

O aluno oficial Arlinton Dourado dos Santos também foi denunciado. Segundo o MPBA, ele teria cometido violência contra inferior hierárquico e proferido supostas ofensas homofóbicas.

Investigação

A denúncia apresentada pelo MPBA é baseada em documentos, depoimentos, registros médicos, fotografias, imagens de câmeras de segurança e vídeos relacionados ao episódio.

O Ministério Público pediu à Justiça o recebimento da ação penal, além da oitiva das vítimas e testemunhas. Ao final do processo, o órgão requer a condenação dos denunciados caso as acusações sejam confirmadas pelas provas produzidas durante a ação.

De acordo com o Ministério Público, a denúncia se baseia em documentos, depoimentos, registros médicos, fotografias, imagens de câmeras de segurança e vídeos. O MPBA requereu o recebimento da ação penal, a oitiva das vítimas e testemunhas e, ao final, a condenação dos denunciados caso as provas produzidas confirmem as acusações.