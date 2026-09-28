Roberta Roma realiza novo cateterismo e segue estável em UTI

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A candidata a deputada federal Roberta Roma passou por um segundo cateterismo cardíaco no Hospital Cardiopulmonar, na capital baiana, após voltar a sentir dores no peito no domingo, 27.

Durante o exame, os médicos identificaram um quadro de doença coronariana e implantaram um stent para restaurar a irrigação sanguínea ao músculo cardíaco.

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O procedimento foi bem-sucedido e a candidata apresenta quadro clínico lúcido, calmo e estável. Ela permanece internada sob acompanhamento contínuo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardíaca nesta segunda-feira, 28.

Nova intervenção

A decisão de repetir a intervenção ocorreu após exames de controle — como eletrocardiograma e ecocardiograma — indicarem novas alterações. Diante do quadro, o chefe da UTI, cardiologista Adriano Martins, e o clínico geral Silvestre Sobrinho discutiram a conduta necessária junto à equipe de hemodinâmica do hospital.

Com o novo resultado, a equipe médica afastou a hipótese inicial de síndrome de Takotsubo, conhecida como "síndrome do coração partido". A avaliação apontou a existência de uma placa instável em uma artéria coronária, exigindo a rápida colocação do stent para normalizar a circulação.

Expectativa

A expectativa médica é que Roberta receba transferência para um quarto em breve e obtenha alta hospitalar dentro de dois a três dias, caso a recuperação mantenha o ritmo previsto.

No hospital, Roberta conta com o acompanhamento do esposo, João Roma, candidato ao Senado, além de familiares e amigos. A família manifestou agradecimento público pelo apoio e pelas mensagens de carinho que vêm recebendo.