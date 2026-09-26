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ESTRATÉGIA

Com alta de 600% no SUS, governo rastreia viciados em bets

Mapeamento por CPF permite que Ministério da Saúde contate apostadores para teleatendimento

Rodrigo Tardio
Por
Veto total a plataformas baseou-se no colapso da saúde mental de 1,5 milhão de brasileiros
Veto total a plataformas baseou-se no colapso da saúde mental de 1,5 milhão de brasileiros - Foto: Reprodução
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​O avanço descontrolado da dependência em jogos virtuais no país levou o Ministério da Saúde a adotar uma medida inédita de rastreio populacional.

Após registrar uma alta superior a 600% na procura por tratamento contra a ludopatia no Sistema Único de Saúde (SUS), o Governo Federal iniciou a busca ativa de cidadãos com sinais de vício em apostas digitais (bets).

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​A estratégia foi detalhada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante agenda oficial em Belo Horizonte neste sábado, 26, um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretar o banimento completo do setor no território nacional.

​Para localizar os afetados, o governo utilizou o cruzamento de dados dos Registros de Pessoas Físicas (CPFs) cadastrados nos sites de apostas que operavam no país.

Com base nesses registros, a pasta traçou um perfil comportamental dos usuários e passou a enviar notificações diretamente aos celulares dos cadastrados, oferecendo consultas virtuais de saúde mental.

​Mapeamento

​Estratégia de rastreio e atendimento público:

- ​Triagem por CPF: cruzamento de dados de plataformas autorizadas permitiu identificar o perfil dos usuários em risco.

- ​Notificação direta: envio de mensagens oferecendo consultas na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

- ​Acesso simplificado: atendimentos ocorrem pelo aplicativo Meu SUS Digital, via plataforma AgSUS.

- ​Apoio familiar: alta procura feminina impulsionada por mães e esposas impactadas pelo vício de parentes.

​Sinais de alerta

​O serviço de teleatendimento é integrado à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e pode ser acessado pelo aplicativo Meu SUS Digital, com redirecionamento para o sistema AgSUS.

As consultas são conduzidas por equipes multidisciplinares formadas por psicólogos, enfermeiros e profissionais especializados em escuta qualificada.

​De acordo com a pasta, os sintomas característicos do transtorno de jogo compulsivo incluem:

- ​Alterações severas no padrão de sono e alimentação;

- ​Oscilações bruscas de humor e crises de ansiedade;

- ​Episódios de irritabilidade elevada quando o indivíduo está impossibilitado de apostar.

​"Mandamos mensagem para esses CPFs chamando para o teleatendimento, ofertando consulta no Sistema Único de Saúde. Abrimos o serviço não só para quem está com o vício, mas para os familiares afetados", disse Alexandre Padilha, ministro da Saúde

​Veto às empresas

​A decisão de proibir integralmente as bets no Brasil baseou-se em indicadores colhidos pela atenção primária.

Desde a criação da Plataforma Centralizada de Autoexclusão, em dezembro de 2025, mais de 1,5 milhão de brasileiros solicitaram o bloqueio voluntário do próprio CPF para impedir o acesso a sites de apostas.

​Levantamentos do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Fazenda apontam ainda uma assimetria de gênero: embora a maioria dos apostadores seja formada por homens, são as mulheres — jogadoras e familiares de dependentes — que mais procuram suporte psicológico na rede pública.

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Tags

atendimento psicológico dependência digital jogos virtuais ludopatia saúde pública Vício em Apostas

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