Aliado de Flávio Bolsonaro exibe arma durante confusão com candidato do PSOL

Uma discussão entre dois candidatos à reeleição para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro terminou com a exibição de uma arma e o uso de spray de pimenta na manhã desta segunda-feira, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

O episódio envolveu Alexandre Knoploch (PL) e Flávio Serafini (PSOL), que disputam novamente uma vaga de deputado estadual. Segundo Serafini, Knoploch foi até o comitê de sua campanha para reclamar das músicas que estavam sendo reproduzidas no local. O candidato do PSOL afirma que, após não ser atendido, o adversário utilizou spray de pimenta e mostrou uma arma.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, Serafini mostrou o momento em que Knoploch aparece com a arma. Na publicação, o candidato do PSOL afirmou que o parlamentar tentou interromper a atividade de seus apoiadores.

"Primeiro, veio de forma ostensiva querendo fazer com que nossa militância parasse de cantar, de tocar músicas. Ao não ser atendido, utilizou gás de pimenta e depois puxou uma arma. É uma tentativa de intimidar nossa campanha", alega.

Serafini informou que registrou uma ocorrência e pretende levar o caso à Justiça Eleitoral. Ele também disse que vai solicitar que Knoploch seja impedido de se aproximar de seus comícios.

A deputada federal Talíria Petrone, também do PSOL e candidata à reeleição, declarou apoio a Serafini e acionou a Justiça Eleitoral e o Ministério Público.

Versão de Knoploch

Knoploch apresentou uma versão diferente para o episódio. De acordo com o candidato do PL, ele foi ao local após receber uma reclamação de uma idosa e questionar uma música que, segundo ele, tinha "de baixo calão" com ofensas a Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência pelo seu partido.

O deputado afirmou ainda que foi intimidado por pessoas que estavam no comitê.

"Vieram em cinco em minha direção, e um motoboy que estava lá, horrorizado. Como se não bastasse, vieram me intimidar. Já falei, não vou aceitar intimidação. Uso spray de pimenta para qualquer um que tentar me agredir", disse o candidato, nas redes sociais.

Em nota, a campanha de Knoploch afirmou que seis pessoas que estavam no comitê de Serafini acompanharam a conversa e fizeram ameaças ao parlamentar.

O candidato também informou que pretende recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral por "uso de palavras de baixo calão em logradouro público e contra o adversário Flávio Bolsonaro". Segundo a campanha, a mesma música havia sido reproduzida no domingo, durante um evento ligado ao partido de Knoploch, na presença de mulheres e crianças.