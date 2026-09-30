AtlasIntel/A TARDE: Jerônimo Rodrigues cresce em Salvador e ultrapassa os 40%

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O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), avançou nas intenções de voto, em Salvador, de acordo com a pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada nesta quarta-feira, 30.

Segundo os dados, o petista possui 40,9% das intenções de voto, contra 48,1% de ACM Neto (União). No primeiro levantamento, de 3 de setembro, o ex-prefeito da capital baiana tinha 56,9% contra 36,7% de Jerônimo.

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Assim, enquanto ACM Neto teve uma queda de 8,8% em Salvador, Jerônimo subiu 4,2%.

Segundo turno: Jerônimo também sobe e encurta diferença em Salvador

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também revelou que Jerônimo Rodrigues elevou seu desempenho na capital baiana, contra ACM Neto, em um cenário de segundo turno.

Conforme o último levantamento, o ex-prefeito de Salvador aparece com 52% das intenções de voto, contra 41,3% do petista. Na pesquisa do início de setembro, ACM Neto tinha 56,3% contra 40,4% de Jerônimo.

Desta forma, enquanto ACM Neto teve uma queda de 4,3%, em Salvador, Jerônimo subiu 0,9%.

O presidente Lula e o governador Jerônimo Rodrigues, ambos candidatos à reeleição - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Desempenho de Jerônimo em 2022 em Salvador

A capital baiana é considerada estratégica na base de apoio à gestão petista para que Jerônimo atinja a eleição já no primeiro turno, como esperam os aliados do governador.

Até porque, em 2022, Jerônimo acabou atrás nos dois turnos para o ex-prefeito de Salvador. No primeiro, o petista teve 33,6% dos votos válidos, contra 48,1% de ACM Neto.

Já na segunda rodada, enquanto o então candidato teve desempenho semelhante, o membro do União Brasil teve 60,9% dos votos válidos.

Região Metropolitana: petista está a menos de 4,2% de distância

O levantamento de hoje trouxe ainda um recorte envolvendo os dois principais candidatos ao governo do Estado na Região Metropolitana de Salvador (RMS). No primeiro turno, Jerônimo aparece com 42,9% contra 47,1% de ACM Neto.

Já em uma eventual segunda rodada, Jerônimo Rodrigues tem 45,7% das intenções de voto, contra 52,1% de ACM Neto — uma diferença de 6,4%.

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE entrevistou 2.000 eleitores baianos, via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), entre os dias 24 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais (2+-p.p), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026.



Cidades da RMS em que Jerônimo venceu em 2022 no 2º turno

Das 13 cidades que fazem parte da RMS, Jerônimo Rodrigues (PT) venceu em oito:

Candeias: 52,6%

Dias D'Ávila: 48,4%

Madre de Deus: 54%

Mata de São João: 50,5%

Pojuca: 50%

São Francisco do Conde: 54,1%

São Sebastião do Passé: 58,6%

Vera Cruz: 49,3%

AtlasIntel/A TARDE: Jerônimo ultrapassa ACM Neto e assume liderança

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) ultrapassou o candidato ao Governo do Estado no campo da oposição, ACM Neto (União), e assumiu a liderança na disputa pelo Palácio de Ondina.

Conforme a segunda pesquisa realizada pelo instituto AtlasIntel/A TARDE publicada nesta quarta-feira, 30, o petista chegou aos 50,7% dos votos válidos e se aproxima de vencer a eleição em primeiro turno.

O levantamento AtlasIntel/A TARDE aponta um crescimento de 2 pontos percentuais para Jerônimo em relação à primeira pesquisa divulgada no início do mês de setembro. Em contrapartida, ACM Neto registrou uma queda de 2,5 pontos percentuais sobre o mesmo comparativo, chegando aos 47,5% dos votos válidos.

No cenário geral, considerando os votos brancos e nulos, Jerônimo pontua 49%, enquanto ACM Neto foi apontado como a escolha de 45,9% dos entrevistados. Considerando a série histórica, o candidato à reeleição cresceu 1,1 ponto percentual e o ex-prefeito de Salvador recuou 3,2 pontos.

Ronaldo Mansur (PSOL) ocupa o terceiro lugar com 1% das intenções de voto. Votos brancos e nulos são 2,8% e 0,6% não souberam responder sua preferência.