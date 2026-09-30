AtlasIntel/A TARDE: Rui Costa e Jaques Wagner lideram corrida pelo Senado

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada nesta quarta-feira, 30, aponta Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) na dianteira da corrida pelas duas cadeiras em jogo no Senado Federal.

Segundo o levantamento, Rui lidera com 28.2% das intenções de voto, no cenário de votos válidos. Wagner, candidato à reeleição, vem em seguida, com 24.4% da preferência dos eleitores.



Tudo sobre Atlasatarde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os dois candidatos petistas oscilaram para baixo dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais (2+-p.p), com relação ao levantamento AtlasIntel/A TARDE do dia 3 de setembro.

Na terceira colocação, com 21.0%, aparece o ex-ministro João Roma (PL), seguido pelo também senador Angelo Coronel (Republicanos), com 20.9%.

Dentro da margem de erro, Wagner, Roma e Coronel estão tecnicamente empatados.

Professora Delliana (Psol) tem 3.9%, enquanto os demais candidatos não alcançaram 1% dos votos válidos.

Primeiro e segundo voto para o Senado

A AtlasIntel/A TARDE também fez um recorte do primeiro e segundo voto para o Senado.

Rui aparece com folga como a primeira opção de voto, com 41.2% das intenções de voto, seguido por Angelo Coronel (Republicanos), que tem 27.8%.

Já quando o questionário pede para o eleitor revelar o segundo voto para o Senado, Jaques Wagner lidera com 35.5%, seguido por João Roma, citado por 26.3% dos eleitores.

Eleições para o Senado

Eleitores dos 417 municípios baianos escolherão dois dos três senadores baianos no próximo domingo, 4.

São candidatos ao Senado os seguintes nomes:

Rui Costa (PT);

Jaques Wagner (PT);

Angelo Coronel (Republicanos);

João Roma (PL);

Professora Delliana (Psol);

Marcelo Carvalho (Rede);

Marcelo Santtana (DC);

Marcelo Millet (PCO);

Carlos Sodré (Mobiliza);

Gregório Gould (UP).

Pesquisa AtlasIntel/A TARDE

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE entrevistou 2.000 eleitores baianos, via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), entre os dias 24 e 28 de setembro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais (2+-p.p), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026.