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AtlasIntel/A TARDE: Rui Costa e Jaques Wagner lideram corrida pelo Senado
Levantamento aponta tendência de dobradinha petista
A pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada nesta quarta-feira, 30, aponta Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) na dianteira da corrida pelas duas cadeiras em jogo no Senado Federal.
Segundo o levantamento, Rui lidera com 28.2% das intenções de voto, no cenário de votos válidos. Wagner, candidato à reeleição, vem em seguida, com 24.4% da preferência dos eleitores.
Os dois candidatos petistas oscilaram para baixo dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais (2+-p.p), com relação ao levantamento AtlasIntel/A TARDE do dia 3 de setembro.
Na terceira colocação, com 21.0%, aparece o ex-ministro João Roma (PL), seguido pelo também senador Angelo Coronel (Republicanos), com 20.9%.
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Dentro da margem de erro, Wagner, Roma e Coronel estão tecnicamente empatados.
Professora Delliana (Psol) tem 3.9%, enquanto os demais candidatos não alcançaram 1% dos votos válidos.
Primeiro e segundo voto para o Senado
A AtlasIntel/A TARDE também fez um recorte do primeiro e segundo voto para o Senado.
Rui aparece com folga como a primeira opção de voto, com 41.2% das intenções de voto, seguido por Angelo Coronel (Republicanos), que tem 27.8%.
Já quando o questionário pede para o eleitor revelar o segundo voto para o Senado, Jaques Wagner lidera com 35.5%, seguido por João Roma, citado por 26.3% dos eleitores.
Eleições para o Senado
Eleitores dos 417 municípios baianos escolherão dois dos três senadores baianos no próximo domingo, 4.
São candidatos ao Senado os seguintes nomes:
- Rui Costa (PT);
- Jaques Wagner (PT);
- Angelo Coronel (Republicanos);
- João Roma (PL);
- Professora Delliana (Psol);
- Marcelo Carvalho (Rede);
- Marcelo Santtana (DC);
- Marcelo Millet (PCO);
- Carlos Sodré (Mobiliza);
- Gregório Gould (UP).
Pesquisa AtlasIntel/A TARDE
A pesquisa AtlasIntel/A TARDE entrevistou 2.000 eleitores baianos, via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), entre os dias 24 e 28 de setembro.
A margem de erro é de dois pontos percentuais (2+-p.p), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026.