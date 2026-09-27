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Rui Costa detona Flávio Bolsonaro e relembra polêmica: “Tem ficha corrida”

Petista sobe o tom contra candidato ao Planalto

Cássio Moreira
Por
Rui Costa sobe o tom contra Flávio Bolsonaro
Rui Costa sobe o tom contra Flávio Bolsonaro - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
Eleições 2026

Candidato ao Senado pela Bahia, o ex-ministro Rui Costa (PT) subiu o tom nos ataques ao senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputa a presidência da República na eleição do próximo domingo, 4.

Durante agenda em Jacobina, no sábado, 26, Rui chamou Flávio de “desqualificado”, acusando o candidato a presidente de “ter uma ficha corrida”.

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O petista ainda relembrou o histórico de Flávio Bolsonaro, citando a morte do policial Adriano da Nóbrega, com quem o senador teve uma relação próxima durante anos.

“Alguém desqualificado, um criminoso, que é pior do que o pai, está disputando a presidência. Não cabe algum baiano, algum nordestino votar daquele que não tem um currículo, tem uma ficha corrida”, disparou Rui Costa, que continuou.

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“Aquele que ele diz é seu amigo, foi morto no conflito aqui na Bahia, que é Adriano da Nóbrega, que era um assassino miliciano de encomenda. É esse que está disputando a presidência do Brasil, mas eu confio, olhando no olho de vocês, que a Bahia mais uma vez vai fazer a diferença”, completou o candidato petista.

Ato de campanha tem forte adesão em Jacobina

A chapa governista, encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), liderou um grande ato de campanha no município de Jacobina, na noite deste sábado, 26.

Além do trio que disputa a majoritária, formado pelos petistas Jerônimo, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), candidatos aos cargos legislativos, lideranças locais e regionais também estiveram presentes na agenda de rua.

A prefeita do Valdice (sem partido) também esteve presente no ato.

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eleições na Bahia eleições no Brasil Rui Costa

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