ELEIÇÕES 2026
AtlasIntel/A TARDE: Otto prevê vitória de Jerônimo no 1º turno: "Com larga vantagem"
Em entrevista exclusiva, senador diz apostar em uma vitória expressiva do governador na Bahia
O senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou nesta quarta-feira, 30, que a mais recente pesquisa AtlasIntel/A TARDE confirma um cenário já observado pela campanha governista, com Jerônimo Rodrigues (PT) à frente na disputa pela reeleição na Bahia.
Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, o parlamentar afirmou que levantamentos internos feitos pela campanha apontam uma vitória de Jerônimo no primeiro turno na disputa contra o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).
Tenho acompanhado a chapa pelo interior e o nosso sentimento, de maneira geral, já há algum tempo é de vitória de Jerônimo no primeiro turno Otto Alencar - Senador
Otto disse ainda esperar um resultado expressivo de Jerônimo nas urnas, com uma vantagem maior do que a registrada no segundo turno das eleições de 2022. À época, o petista venceu a disputa com 52,54% dos votos contra 47% registrado pelo seu adversário, ACM Neto.
“Acredito que Jerônimo ganhe essa eleição no primeiro turno com uma vantagem maior do que ele teve em 2022 no segundo turno. Pelo o que estou observando, acho que Jerônimo terá uma larga vantagem”, projetou.
Entenda os números
A mais recente pesquisa AtlasIntel/A TARDE mostra Jerônimo à frente de Neto na disputa pelo governo da Bahia, deixando para trás o cenário de empate técnico registrado no levantamento anterior.
Considerando apenas os votos válidos, o governador aparece com 50,7%, contra 47,5% do ex-prefeito.
Considerando apenas os votos válidos no cenário de primeiro turno, o governador aparece com 50,7%, contra 47,5% do ex-prefeito.
O levantamento aponta um crescimento de 2 pontos percentuais para Jerônimo em relação à primeira pesquisa divulgada no início de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais (2+-p.p), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Em contrapartida, Neto registrou uma queda de 2,5 pontos percentuais no mesmo comparativo.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026.
Jerônimo Rodrigues x ACM Neto: relembre o resultado eleitoral de 2022
Em 2022, conforme citado por Otto, Jerônimo venceu Neto no segundo turno das eleições para o governo da Bahia por uma diferença de 407.828 votos.
À época, o resultado foi o seguinte:
- Jerônimo Rodrigues: 4.300.989 votos (52,54%)
- ACM Neto: 3.893.161 votos (47,46%)
Cenário nacional: Lula à frente de Flávio Bolsonaro na Bahia
Otto também comentou o cenário eleitoral para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, na Bahia.
A nova rodada da pesquisa AtlasIntel/A TARDE mostra Lula com 58,9% dos votos válidos no estado, contra 28,4% de Flávio Bolsonaro (PL).
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Para o senador, o resultado na Bahia, somado às projeções nacionais de intenção de voto, pode levar Lula a uma vitória expressiva sobre Flávio.
“O presidente Lula ganhará com uma faixa de quatro milhões de votos do segundo colocado, que é o candidato Flávio Bolsonaro”, afirmou.