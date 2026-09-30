Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

AtlasIntel/A TARDE: Otto prevê vitória de Jerônimo no 1º turno: "Com larga vantagem"

Em entrevista exclusiva, senador diz apostar em uma vitória expressiva do governador na Bahia

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Senador Otto Alencar (PSD) diz que sentimento é de vitória
Senador Otto Alencar (PSD) diz que sentimento é de vitória - Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde
Eleições 2026

O senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou nesta quarta-feira, 30, que a mais recente pesquisa AtlasIntel/A TARDE confirma um cenário já observado pela campanha governista, com Jerônimo Rodrigues (PT) à frente na disputa pela reeleição na Bahia.

Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, o parlamentar afirmou que levantamentos internos feitos pela campanha apontam uma vitória de Jerônimo no primeiro turno na disputa contra o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Tenho acompanhado a chapa pelo interior e o nosso sentimento, de maneira geral, já há algum tempo é de vitória de Jerônimo no primeiro turno Otto Alencar - Senador

Otto disse ainda esperar um resultado expressivo de Jerônimo nas urnas, com uma vantagem maior do que a registrada no segundo turno das eleições de 2022. À época, o petista venceu a disputa com 52,54% dos votos contra 47% registrado pelo seu adversário, ACM Neto.

“Acredito que Jerônimo ganhe essa eleição no primeiro turno com uma vantagem maior do que ele teve em 2022 no segundo turno. Pelo o que estou observando, acho que Jerônimo terá uma larga vantagem”, projetou.

Caminhada do Time de Lula em Salvador em 2026
Caminhada do Time de Lula em Salvador em 2026 - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Entenda os números

A mais recente pesquisa AtlasIntel/A TARDE mostra Jerônimo à frente de Neto na disputa pelo governo da Bahia, deixando para trás o cenário de empate técnico registrado no levantamento anterior.

Considerando apenas os votos válidos, o governador aparece com 50,7%, contra 47,5% do ex-prefeito.

Considerando apenas os votos válidos no cenário de primeiro turno, o governador aparece com 50,7%, contra 47,5% do ex-prefeito.

O levantamento aponta um crescimento de 2 pontos percentuais para Jerônimo em relação à primeira pesquisa divulgada no início de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais (2+-p.p), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Em contrapartida, Neto registrou uma queda de 2,5 pontos percentuais no mesmo comparativo.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026.

Jerônimo Rodrigues x ACM Neto: relembre o resultado eleitoral de 2022

Em 2022, conforme citado por Otto, Jerônimo venceu Neto no segundo turno das eleições para o governo da Bahia por uma diferença de 407.828 votos.

À época, o resultado foi o seguinte:

  • Jerônimo Rodrigues: 4.300.989 votos (52,54%)
  • ACM Neto: 3.893.161 votos (47,46%)

Cenário nacional: Lula à frente de Flávio Bolsonaro na Bahia

Otto também comentou o cenário eleitoral para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, na Bahia.

A nova rodada da pesquisa AtlasIntel/A TARDE mostra Lula com 58,9% dos votos válidos no estado, contra 28,4% de Flávio Bolsonaro (PL).

Leia Também:

ATLASATARDE

AtlasIntel/A TARDE: Lula abre 30 pontos de Flávio Bolsonaro na Bahia
AtlasIntel/A TARDE: Lula abre 30 pontos de Flávio Bolsonaro na Bahia imagem

ATLASATARDE

AtlasIntel/A TARDE: Rui Costa e Jaques Wagner lideram corrida pelo Senado
AtlasIntel/A TARDE: Rui Costa e Jaques Wagner lideram corrida pelo Senado imagem

POLÍTICA

AtlasIntel: Lula mantém liderança sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno
AtlasIntel: Lula mantém liderança sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno imagem

Para o senador, o resultado na Bahia, somado às projeções nacionais de intenção de voto, pode levar Lula a uma vitória expressiva sobre Flávio.

“O presidente Lula ganhará com uma faixa de quatro milhões de votos do segundo colocado, que é o candidato Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026 eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues otto alencar

Relacionadas

Mais lidas