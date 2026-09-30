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AtlasIntel/A TARDE: Jerônimo ultrapassa ACM Neto e assume liderança

Jerônimo registrou crescimento de 2 pontos percentuais e virou cenário na Bahia

Leo Almeida
Por
Lula e Jerônimo em caminhada realizada em Salvador nesta terça, 29
Lula e Jerônimo em caminhada realizada em Salvador nesta terça, 29 - Foto: Raphael Müller | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) ultrapassou o candidato ao Governo do Estado no campo da oposição, ACM Neto (União), e assumiu a liderança na disputa pelo Palácio de Ondina. Conforme a segunda pesquisa realizada pelo instituto AtlasIntel/A TARDE publicada nesta quarta-feira, 30, o petista chegou aos 50,7% dos votos válidos e se aproxima de vencer a eleição em primeiro turno.

O levantamento AtlasIntel/A TARDE aponta um crescimento de 2 pontos percentuais para Jerônimo em relação à primeira pesquisa divulgada no início do mês de setembro. Em contrapartida, ACM Neto registrou uma queda de 2,5 pontos percentuais sobre o mesmo comparativo, chegando aos 47,5% dos votos válidos.

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Cenário de votos válidos na Bahia
Cenário de votos válidos na Bahia - Foto: AtlasIntel/A TARDE

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Votos gerais

No cenário geral, considerando os votos brancos e nulos, Jerônimo pontua 49%, enquanto ACM Neto foi apontado como a escolha de 45,9% dos entrevistados. Considerando a série histórica, o candidato à reeleição cresceu 1,1 ponto percentual e o ex-prefeito de Salvador recuou 3,2 pontos.

Ronaldo Mansur (PSOL) ocupa o terceiro lugar com 1% das intenções de voto. Votos branco e nulos são 2,8% e 0,6% não souberam responder sua preferência.

Série histórica de cenário de votos gerais na Bahia
Série histórica de cenário de votos gerais na Bahia - Foto: AtlasIntel/A TARDE

Segundo turno

A AtlasIntel também questionou o eleitorado em relação à possibilidade de segundo turno entre Jerônimo e ACM Neto. Nesse cenário, o petista continua à frente com 51,4% dos votos válidos, enquanto o principal nome da oposição chega aos 48,6%.

Cenário de segundo turno entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto
Cenário de segundo turno entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto - Foto: AtlasIntel/A TARDE

O fator Lula

Em entrevista ao portal A TARDE, o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, destacou a força do voto casado entre Jerônimo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Roman, o cenário tem sido mais favorável à uma vitória do governador.

“Diria que o fator Lula continua sendo determinante. O Jerônimo, igual a 2022, conseguiu uma transferência muito boa dessa votação de Lula. O eleitor lulista se orienta de maneira muito mais clara para Jerônimo do que para ACM Neto”, destacou Andrei Roman.

Os dados indicam uma corrida bastante polarizada entre ACM Neto e Jerônimo, uma corrida muito apertada, mas o movimento parece ser bastante positivo Andrei Roman - CEO da AtlasIntel

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE entrevistou 2.000 eleitores baianos, via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), entre os dias 24 e 28 de setembro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais (2+-p.p), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026.

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AtlasIntel/A TARDE Eleições da Bahia

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