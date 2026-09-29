Lula repete carreata na Barra e reforça dobradinha petista na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atraiu uma multidão durante passeata realizada na Barra, em Salvador, nesta terça-feira, 29, fortalecendo o voto casado com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). O ato foi considerado o maior ato da campanha presidencial petista este ano, reunindo mais de 200 mil apoiadores pelas ruas de Salvador.

Apoiadores formaram "mar vermelho" no circuito Ondina-Barra - Foto: Raphael Müller | Ag. A TARDE

Além de Jerônimo e Lula, a passeata contou com as presenças de membros da chapa majoritária, os candidatos ao Senado, Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT), e de lideranças da base petista, como o senador Otto Alencar (PSD). O percurso realizado foi conhecido como circuito Orlando Tapajós, indo de Ondina em direção ao Farol da Barra.

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Ao final da caminhada, as lideranças políticas subiram em um trio elétrico para discursar aos apoiadores.

“Nós viemos aqui fazendo essa festa, cantando e dançando, por dois motivos. O primeiro é a gratidão pelo que você fez pelo Brasil e pela Bahia. O segundo motivo, que as nossas crianças e nossos jovens possam sonhar [...] Não tivemos oportunidade de sonhar, e não queremos mais isso”, discursou o governador Jerônimo Rodrigues em discurso no Farol da Barra.

Nossa Senhora

O presidente Lula saudou a imagem de Nossa Senhora da Aparecida e criticou o candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), por supostamente cogitar mudar a padroeira do país. Na oportunidade, o petista também explicou o contexto da fala que “mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas”, ressaltando que se tratava de um incentivo ao exame de próstata.

“Eu estava contando que essa nova forma de operar, essa operação robótica, não vai causar incontinência urinária. […] Eu estava contando isso e eu quis fazer uma comparação, como as mulheres são corajosas. Porque as mulheres fazem exame e não têm medo de fazer exame” disse Lula.

Lula com a imagem de Nossa Senhora da Aparecida - Foto: Raphael Müller | Ag. A TARDE

Católico tem que respeitar os evangélicos. Evangélico tem que respeitar as religiões de matriz africana. Nós temos que respeitar a cultura indígena, porque senão a democracia vai ser jogada no lixo Lula - Presidente do Brasil e candidato à reeleição

Gratidão à Bahia

Lula também exaltou personalidades históricas para a Independência do Brasil na Bahia e tratou o povo baiano como “superior”.

“Essa terra tem gente muito importante. Quem não lembra na guerra da independência, no 2 de julho, das mulheres Maria Quitéria, Maria Felipa e Joana Angélica? Quem não lembra de Castro Alves e Jorge Amado?[...] Vocês são um povo superior, se tratando de cordialidade, simpatia e alegria. Eu acho que tenho uma identificação muito grande com vocês”, ressaltou o presidente.

Lula foi acompanhado pela chapa majoritária da Bahia - Foto: Erickson Araújo

Janja parte para cima de Nikolas

Dentro do contexto sobre o incentivo ao exame de próstata, a primeira-dama Janja da Silva partiu para cima do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o chamou de “piá de bosta”. No discurso, ela também acusou o parlamentar de “inventar mentiras” contra o presidente.

“Eu sou do Paraná, não sei se vocês sabem. E lá no Paraná a gente costuma chamar os meninos de piá. E quando eles fazem alguma coisa errada, a gente chama de piá de bosta. E é isso que aquele piá de Minas é, um piá de bosta”, disse Janja.

Aceno aos jovens e minorias

Durante seu discurso, Jerônimo fez um aceno aos jovens e representantes das chamadas minorias, citando as realizações dos governos petistas a nível estadual e a nível nacional. O governador também aproveitou sua fala para refutar a estratégia de voto casado por parte do bloco de oposição, fazendo coro a Lula sobre a dobradinha petista.

“Parece um carnaval fora de época, mas estamos aqui por uma causa. Quem nos fez chegar até foi uma causa [...] A nossa causa é a Bahia, são as pessoas que construíram esse país, os idosos, as pessoas com deficiência, os autistas, a juventude”, afirmou Jerônimo.

Meta de votos

No Farol da Barra, Rui Costa voltou a projetar uma votação de 5 milhões de votos de vantagem Lula sobre Flávio Bolsonaro na Bahia. O candidato ao Senado também fez questão de realizar um balanço da gestão federal, na qual participou como ministro da Casa Civil.

“Na história da Bahia, nenhum presidente investiu mais nesse estado do que o Lula. [...] Nós derrotamos eles em 2014, em 2018, em 2022, e vamos derrotar este ano. [...] Vamos trabalhar, estamos trabalhando para dar, com fé em Deus, 5 milhões de votos de frente na Bahia”, declarou Rui.