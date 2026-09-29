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Ondina fica tomada de vermelho antes de carreata com Lula em Salvador

Ato com o presidente marca reta final da campanha

Luan Julião
Por
Apoiadores marcam presença em ato com Lula
Apoiadores marcam presença em ato com Lula - Foto: Brenda Viana | AG. A TARDE
Eleições 2026

A concentração para a caminhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já movimenta a região de Ondina, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 29. O ato, que deve seguir até o Farol da Barra, reúne apoiadores do petista e lideranças políticas ligadas ao PT e à base aliada.

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No local, a predominância das cores do partido chama atenção: camisas vermelhas, bandeiras e materiais de campanha ocupam a área de concentração, enquanto grupos de apoiadores chegam para acompanhar a passagem do presidente.

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A mobilização foi marcada para o trecho entre Ondina e Barra, com concentração nas proximidades do Clube Espanhol e início previsto para as 16h. Lula participa do ato ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), além de Rui Costa e Jaques Wagner, candidatos ao Senado pela legenda.

A atividade ocorre a poucos dias do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, e foi transferida de Feira de Santana para Salvador pela coordenação nacional da campanha.

Clima na concentração

Desde antes do início da caminhada, a movimentação é marcada pela presença de militantes e integrantes de movimentos sociais e partidos aliados. O vermelho domina a paisagem e cria um cenário de forte mobilização entre os apoiadores que aguardam a chegada de Lula.

A expectativa é que o presidente percorra a orla acompanhado pelas principais lideranças políticas do grupo, em um dos últimos atos de campanha na Bahia antes da votação.

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eleições na Bahia eleições no Brasil Lula Salvador

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