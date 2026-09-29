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HOME > ELEIÇÕES

LULA EM SALVADOR

Robinson Almeida projeta votação “decisiva” de Lula na Bahia

Deputado avaliou que presença de Lula em Salvador colabora para a reeleição de Jerônimo

Luan Julião e Leo Almeida
Por Luan Julião e Leo Almeida
Robinson esteve presente na caminhada de Lula em Salvador
Robinson esteve presente na caminhada de Lula em Salvador - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) projetou uma votação histórica para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Bahia. Durante o ato de campanha do petista nesta terça-feira, 29, em Salvador, o parlamentar avaliou que o eleitorado baiano deve ser decisivo para a reeleição de Lula.

Para Robinson, a votação expressiva do presidente na Bahia também encaminha a vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa estadual.

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“A expectativa é de que a Bahia faça novamente o que fez em 2022, ter a maior vitória ao presidente Lula com 4 milhões de votos de diferença no primeiro turno. Nós vamos pavimentar a vitória de Jerônimo com essa caminha aqui e Salvador vai mostrar a força e reconhecer o trabalho de nosso governador. O dia de hoje vai ser decisivo para a eleição da Bahia”, avaliou o deputado.

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Agenda de Lula

A capital baiana recebe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no último ato de campanha do também candidato à reeleição na Região Nordeste nesta terça. Esta é a oitava vez, apenas em 2026, que o mandatário cumpre agenda em Salvador.

A concentração da caminhada teve início às 15h13, saindo do bairro de Ondina em direção à Barra, percorrendo o sentido oposto do tradicional circuito Dodô do Carnaval de Salvador. O trajeto foi realizado por Lula durante ato de campanha na capital baiana durante o segundo turno de 2022.

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