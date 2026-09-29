Lula vai participar de debate na Globo, revela Camilo Santana

O senador e ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT) declarou, nesta terça-feira, 29, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai estar presente no debate entre os concorrentes à Presidência da República organizado pela TV Globo.

O encontro televisivo entre os presidenciáveis está agendado para esta quinta-feira, 01 de outubro, às 21h30. A coordenação oficial do comitê de campanha, no entanto, ainda não emitiu um posicionamento formal ratificando a presença.

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A sinalização ocorreu durante compromisso público do parlamentar no Ceará. Ao detalhar o itinerário do chefe do Executivo pelo estado, o senador acabou revelando que o mandatário está ajustando os compromissos para se preparar para o confronto jornalístico.

— Ele vai, simplesmente só em Fortaleza, pela questão da logística e do tempo que ele tem que percorrer. Tem um debate que ele vai participar quinta-feira ainda na TV Globo, ele tem que se preparar também para o debate, então tem essa correria aí no final de campanha — comentou Santana.

Fortaleza

De acordo com o ex-ministro, a passagem presencial pelo território cearense vai ficar restrita à capital. O parlamentar celebrou o compromisso do correligionário e destacou a proximidade do presidente com a gestão estadual, chefiada pelo governador Elmano de Freitas (PT).

— Graças a Deus ele vai nos prestigiar mais uma vez aqui. Pelo amor que o presidente Lula tem ao Ceará, ao governador Elmano, às parcerias importantes, que vamos recebê-lo com muito carinho amanhã lá na capital cearense — reforçou.

A ida ao programa da emissora carioca se insere na reta final da corrida eleitoral. Conforme avaliou o ex-ministro, a fase exige da equipe de campanha o constante equilíbrio entre as agendas de rua e o tempo reservado para a preparação dos embates diretos com os demais postulantes ao Planalto.