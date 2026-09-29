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CONFIRMAÇÃO

Lula vai participar de debate na Globo, revela Camilo Santana

Sinalização ocorreu durante compromisso público do parlamentar no Ceará

Rodrigo Tardio
Por
Ida ao programa da emissora carioca se insere na reta final da corrida eleitoral
Ida ao programa da emissora carioca se insere na reta final da corrida eleitoral - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Eleições 2026

O senador e ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT) declarou, nesta terça-feira, 29, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai estar presente no debate entre os concorrentes à Presidência da República organizado pela TV Globo.

O encontro televisivo entre os presidenciáveis está agendado para esta quinta-feira, 01 de outubro, às 21h30. A coordenação oficial do comitê de campanha, no entanto, ainda não emitiu um posicionamento formal ratificando a presença.

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A sinalização ocorreu durante compromisso público do parlamentar no Ceará. Ao detalhar o itinerário do chefe do Executivo pelo estado, o senador acabou revelando que o mandatário está ajustando os compromissos para se preparar para o confronto jornalístico.

— Ele vai, simplesmente só em Fortaleza, pela questão da logística e do tempo que ele tem que percorrer. Tem um debate que ele vai participar quinta-feira ainda na TV Globo, ele tem que se preparar também para o debate, então tem essa correria aí no final de campanha — comentou Santana.

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Fortaleza

De acordo com o ex-ministro, a passagem presencial pelo território cearense vai ficar restrita à capital. O parlamentar celebrou o compromisso do correligionário e destacou a proximidade do presidente com a gestão estadual, chefiada pelo governador Elmano de Freitas (PT).

— Graças a Deus ele vai nos prestigiar mais uma vez aqui. Pelo amor que o presidente Lula tem ao Ceará, ao governador Elmano, às parcerias importantes, que vamos recebê-lo com muito carinho amanhã lá na capital cearense — reforçou.

A ida ao programa da emissora carioca se insere na reta final da corrida eleitoral. Conforme avaliou o ex-ministro, a fase exige da equipe de campanha o constante equilíbrio entre as agendas de rua e o tempo reservado para a preparação dos embates diretos com os demais postulantes ao Planalto.

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Camilo Santana ceará corrida eleitoral debate presidencial Lula TV Globo

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