Bruno Reis associa quadro de Igor Dominguez a estresse de campanha

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), revelou nesta terça-feira, 29, que o candidato a deputado estadual e ex-gestor público Igor Dominguez vem enfrentando um quadro de saúde delicado durante a reta final da campanha eleitoral.

De acordo com o prefeito, Dominguez apresentou perda progressiva dos movimentos das mãos e dos braços, condição que ainda não possui diagnóstico definitivo.

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Bruno Reis levantou a hipótese de o sintoma estar atrelado à sobrecarga e ao estresse da rotina de candidato, mas não descartou causas neurológicas.

"Pode ser um problema psicológico por causa da campanha, pode ser algum outro problema neurológico, e vai precisar tratar depois da eleição. Com a vida de candidato, ele não tem nem tempo de poder ir ao médico. Já estamos na reta final, e quando passar esse período, vai procurar o médico", declarou o prefeito.

Trajetória de parceria

Ao comentar a situação de saúde do aliado, o prefeito fez questão de destacar a proximidade e a longa trajetória profissional que compartilha com Igor Dominguez, parceria que já dura cerca de duas décadas.

Dominguez começou a carreira ao lado de Bruno Reis como primeiro assessor direto e acompanhou o atual gestor da capital baiana até sua eleição para a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

"Igor trabalhou comigo na Assembleia, chegou a ser presidente da Fundação Paulo Jackson, diretor da TV Assembleia", destacou Bruno, relembrando as funções de liderança ocupadas pelo candidato na gestão pública e na comunicação legislativa ao longo dos últimos anos", relembrou.

Apesar das limitações físicas relatadas, a agenda médica do candidato deve ser priorizada apenas após a apuração das urnas, devido à intensa rotina de compromissos eleitorais nos últimos dias de campanha.