Jerônimo diz que crime organizado “não tem espaço” na Bahia

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para parabenizar as forças de segurança do estado pela transferência de cinco líderes de facções criminosas para presídios federais de segurança máxima em Porto Velho (RO) e Campo Grande (MS).

A transferência ocorreu na segunda-feira, 28, e foi respaldada pela Lei Antifacção.

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“Meu reconhecimento às nossas forças de segurança pelo trabalho firme e integrado contra o crime organizado. Em 48 horas, cinco líderes de facções foram transferidos para presídios federais de segurança máxima. Na Bahia, crime organizado não tem espaço”, afirmou o petista.

Confira a publicação completa:

Meu reconhecimento às nossas forças de segurança pelo trabalho firme e integrado contra o crime organizado. Em 48 horas, cinco líderes de facções foram transferidos para presídios federais de segurança máxima, dez suspeitos foram presos em operação que apura tortura e mais de 25… — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) September 29, 2026

Detentos têm ligação com facções de outros estados

Dos cinco transferidos, três são ligados a uma facção criminosa do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, eles teriam tentado, sem sucesso, implementar em localidades baianas um modelo de domínio territorial utilizado por grupos criminosos em estados da região Sudeste.

Os outros dois detentos integram uma organização que atua em parceria com uma facção criminosa de São Paulo.

Além do envolvimento com tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e mortes violentas, a dupla é apontada como diretamente ligada ao desvio de coletes balísticos do Exército Brasileiro.