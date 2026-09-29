Saiba quem são os cinco líderes de facções transferidos para segurança máxima

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Os cinco detentos transferidos pela Bahia para presídios federais de segurança máxima em Porto Velho (RO) e Campo Grande (MS) são apontados pelas forças de segurança como integrantes ou lideranças de facções criminosas.

Entre os crimes atribuídos a eles estão tráfico de drogas, homicídios, roubos a instituições financeiras e outros delitos.

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Confira quem são os detentos:

Fábio Santana Oliveira, o Panda

Integrante do Comando Vermelho (CV), Fábio Santana Oliveira, conhecido como Panda, foi alvo da Operação Sintonia de Gravata, deflagrada em 2026. Ele esteve custodiado em Barreiras, na Bahia, em 2025.



Foto: Reprodução

Joabe Santos Souza, o Pastel ou Curupira

Apontado como liderança do Comando Vermelho (CV), Joabe Santos Souza, conhecido como Pastel ou Curupira, possui condenações por tráfico de drogas e homicídio.

Em 2020, segundo as informações divulgadas, ele determinou a queima sucessiva de um caminhão de lixo e de três ônibus da rede de transporte municipal de Eunápolis.

Foto: Reprodução

Leandro da Conceição Santos Fonseca, o Léo Gringo ou Shantaran

Apontado como liderança do Bonde do Maluco (BDM), Leandro da Conceição Santos Fonseca, conhecido como Léo Gringo ou Shantaran, esteve envolvido em disputas pelo domínio do tráfico em Itinga.

Ele já foi interno do Conjunto Penal de Serrinha, do Presídio Federal em Campo Grande (MS) e do Conjunto Penal Masculino de Salvador. Também foi alvo da Operação Sintonia de Gravata, deflagrada em 2026.

A advogada Poliane Gomes França, esposa de Léo Gringo, foi presa durante a Operação Rainha do Sul.



Foto: Reprodução

Uillian da Silva Guimarães, o Gordura, Guigó, Gordo ou Gordão

Integrante do Comando Vermelho (CV), Uillian da Silva Guimarães, conhecido pelos apelidos Gordura, Guigó, Gordo ou Gordão, é apontado como especialista em ações criminosas contra instituições financeiras.

Ele foi condenado pela Justiça Federal após o latrocínio de um soldado da Polícia Militar da Bahia (PMBA), ocorrido em 2015.

Uillian possui passagens pelo Conjunto Penal de Eunápolis, pela Penitenciária Francisco Sá (MG), pela Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Júnior (MG) e pelo Conjunto Penal de Serrinha.

Foto: Reprodução

Venicio Bacellar Costa, o Fofão

Apontado como liderança do Bonde do Maluco (BDM), Venicio Bacellar Costa, conhecido como Fofão, já integrou o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Segundo as informações divulgadas, ele era responsável pelo fornecimento de armas e drogas e por encomendar mortes de rivais e devedores.

Fofão é apontado como envolvido em homicídios, porte ilegal de arma de fogo, roubo a instituições financeiras e sequestros. Em 2020, foi preso no Guarujá, em São Paulo, e possui passagem pelo Conjunto Penal Masculino de Salvador.

Foto: Reprodução

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