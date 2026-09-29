Cinco líderes de facções são transferidos da Bahia para presídios federais

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O Estado da Bahia transferiu, nas últimas horas, cinco líderes de facções criminosas para presídios federais de segurança máxima em Porto Velho, em Rondônia, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A medida é respaldada pela Lei Antifacção, sancionada neste ano, e integra as ações de combate ao crime organizado.

A transferência foi realizada de forma integrada pelas Secretarias da Segurança Pública (SSP-BA) e de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), pelo Ministério Público e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

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Segundo as informações divulgadas, os cinco detentos possuem envolvimento direto com crimes como tráfico de drogas e armas, mortes violentas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores, entre outras práticas criminosas.

Foto: Márcia Santana

Detentos têm ligação com facções de outros estados

Dos cinco transferidos, três são ligados a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, eles tentaram, sem sucesso, implementar em localidades baianas um modelo de domínio territorial utilizado por grupos criminosos em estados da região Sudeste do Brasil.

Foto: Márcia Santana

Os outros dois detentos integram uma organização que atua em parceria com uma facção criminosa de São Paulo. Além do envolvimento com tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e mortes violentas, a dupla é apontada como diretamente ligada ao desvio de coletes balísticos do Exército Brasileiro.

O caso envolvendo os equipamentos é investigado pelas forças policiais da Bahia.

Combate ao crime organizado

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou a atuação conjunta das forças estaduais e federais na transferência dos detentos.

“Ressalto sempre que jamais permitiremos que o Estado seja subjugado por faccionados. Iniciamos a semana com mais esta ação integrada entre as Forças Estaduais e Federais, contra o crime organizado”, enfatizou.