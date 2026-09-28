INSEGURANÇA
Seis meses após fazer reféns, adolescente invade casa e ameaça moradores em Salvador
Novo caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 28, na localidade da Santa Cruz
Seis meses após ser apreendido em uma ocorrência envolvendo reféns no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, um adolescente foi novamente apreendido após invadir uma residência e manter moradores sob ameaça. O novo caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 28, na localidade da Santa Cruz, que integra a mesma região.
Segundo informações da Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento na área quando foram recebidas a tiros. Durante o cerco montado pelos policiais, o adolescente entrou em uma casa e passou a ameaçar os moradores de morte.
Diante da situação, equipes do 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM) isolaram a área e acionaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para conduzir as negociações.
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Vítimas liberadas
Após a intervenção dos policiais especializados, as vítimas foram liberadas e o adolescente se entregou. Não há informações sobre feridos.
De acordo com a polícia, o jovem é ligado a uma facção criminosa e costuma publicar nas redes sociais registros em que aparece exibindo armas de fogo.
Após o caso desta segunda-feira, o policiamento foi reforçado no Nordeste de Amaralina. Segundo a Polícia Militar, equipes da Operação Dominus Areae permanecem na região por tempo indeterminado.