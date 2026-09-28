Seis meses após fazer reféns, adolescente invade casa e ameaça moradores em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Seis meses após ser apreendido em uma ocorrência envolvendo reféns no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, um adolescente foi novamente apreendido após invadir uma residência e manter moradores sob ameaça. O novo caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 28, na localidade da Santa Cruz, que integra a mesma região.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento na área quando foram recebidas a tiros. Durante o cerco montado pelos policiais, o adolescente entrou em uma casa e passou a ameaçar os moradores de morte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Diante da situação, equipes do 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM) isolaram a área e acionaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para conduzir as negociações.

Vítimas liberadas

Após a intervenção dos policiais especializados, as vítimas foram liberadas e o adolescente se entregou. Não há informações sobre feridos.

De acordo com a polícia, o jovem é ligado a uma facção criminosa e costuma publicar nas redes sociais registros em que aparece exibindo armas de fogo.

Após o caso desta segunda-feira, o policiamento foi reforçado no Nordeste de Amaralina. Segundo a Polícia Militar, equipes da Operação Dominus Areae permanecem na região por tempo indeterminado.

