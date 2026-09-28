Compadre mata outro após supostamente se irritar com toque nas nádegas

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Uma brincadeira entre compadres, na tarde deste domingo, 27, terminou com a morte de um homem, de 35 anos. O caso aconteceu no Povoado Candeal, na zona rural de Ipecaetá, na área de expansão de Feira de Santana.

De acordo com relatos, Gilmar Pedreira dos Santos e o amigo estavam em um bar da região consumindo bebida alcóolica e, em determinado momento, teria passado a mão nas nádegas dele, o que gerou um desentendimento.

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Diante do ato, o homem teria pego a arma e atirado na cabeça do compadre, que morreu no local antes de receber atendimento médico. O O caso ocorreu, por volta das 15h20.

Ainda de acordo com informações, eles estavam bebendo juntos desde o dia anterior. Após o crime, o suspeito fugiu.

Até a noite desta segunda-feira, 28, não havia informações sobre a localização e prisão dele. O crime é investigado pela Polícia Civil. As informações são Calila Notícias.