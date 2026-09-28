Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

BRINCADEIRA 'SEM GRAÇA'

Compadre mata outro após supostamente se irritar com toque nas nádegas

Homens estavam bebendo em um bar quando houve o desentendimento

Andrêzza Moura
Por
Homens passaram o final de semana bebendo
Homens passaram o final de semana bebendo - Foto: Reprodução Polícia Civil

Uma brincadeira entre compadres, na tarde deste domingo, 27, terminou com a morte de um homem, de 35 anos. O caso aconteceu no Povoado Candeal, na zona rural de Ipecaetá, na área de expansão de Feira de Santana.

De acordo com relatos, Gilmar Pedreira dos Santos e o amigo estavam em um bar da região consumindo bebida alcóolica e, em determinado momento, teria passado a mão nas nádegas dele, o que gerou um desentendimento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Diante do ato, o homem teria pego a arma e atirado na cabeça do compadre, que morreu no local antes de receber atendimento médico. O O caso ocorreu, por volta das 15h20.

Ainda de acordo com informações, eles estavam bebendo juntos desde o dia anterior. Após o crime, o suspeito fugiu.

Leia Também:

POLÍCIA

Perito criminal é preso suspeito de importunar colega e filmar nudez
Perito criminal é preso suspeito de importunar colega e filmar nudez imagem

SEDE FOI FECHADA

Presidente, vice e diretores da Bamor estão entre os 10 presos investigados por tortura
Presidente, vice e diretores da Bamor estão entre os 10 presos investigados por tortura imagem

FEIRA DE SANTANA

Estudante preso por importunação sexual em condomínio deixa prisão na Bahia
Estudante preso por importunação sexual em condomínio deixa prisão na Bahia imagem

Até a noite desta segunda-feira, 28, não havia informações sobre a localização e prisão dele. O crime é investigado pela Polícia Civil. As informações são Calila Notícias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

homem morto a tiros Ipecaetá Polícia Civil BA

Relacionadas

Mais lidas