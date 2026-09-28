Estudante preso por importunação sexual em condomínio deixa prisão na Bahia

O estudante de Educação Física suspeito de importunação sexual dentro de uma academia de um condomínio residencial em Feira de Santana deve deixar o Conjunto Penal nesta segunda-feira, 28.

A prisão preventiva foi revogada pelo juiz da 1ª Vara, segundo o advogado de defesa, Armênio Seixas.

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Processo

O advogado informou que o processo está próximo da fase de julgamento. Segundo ele, ainda faltam as alegações finais do Ministério Público e, posteriormente, da defesa, antes da sentença.

A defesa afirmou que já está com as alegações finais preparadas e aguarda a intimação para apresentar o documento à Justiça. Depois dessa etapa, caberá ao Judiciário analisar o processo e proferir a sentença.

Tornozeleira eletrônica

Apesar da revogação da prisão preventiva, o estudante deverá cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça. Entre elas está a proibição de entrar no condomínio onde ocorreu o caso e o uso de tornozeleira eletrônica.

De acordo com o advogado Armênio Seixas, o estudante também não poderá frequentar o local onde a mãe dele ainda reside. A defesa afirmou que as medidas deverão ser cumpridas durante o andamento do processo.



Relembre o caso

O estudante de Educação Física é investigado por importunação sexual após ser flagrado praticando um ato sexual enquanto observava uma vizinha durante exercícios em uma academia de um condomínio no bairro SIM, em Feira de Santana.

Segundo a investigação, após perceber que havia sido filmado pela vítima, o estudante deixou o condomínio e passou a ser procurado pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana e tramita sob segredo de Justiça.

Os moradores do condomínio aprovaram, em assembleia realizada de forma remota, a exclusão do investigado do residencial.

De acordo com a administração, a maioria dos condôminos autorizou o ajuizamento da ação judicial necessária para efetivar a medida. A decisão teve como justificativa a preservação da segurança, da tranquilidade e da convivência entre os moradores.

Além da exclusão, os moradores também aprovaram a abertura de um processo administrativo contra o investigado. A votação foi realizada por meio de um aplicativo e encerrada na noite de sexta-feira (24).