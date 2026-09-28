Suspeitos de torturar mulher e adolescente durante videochamada são presos na Bahia

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Três homens foram presos nesta segunda-feira, 28, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, durante uma operação que investiga a tortura de uma mulher e uma adolescente de 15 anos. Segundo a Polícia Civil, parte das agressões teria sido acompanhada em tempo real, por videochamada, por outros integrantes de uma organização criminosa.

O crime aconteceu no dia 27 de maio deste ano, na localidade de Lamarão. De acordo com as investigações, as duas vítimas foram abordadas por homens armados e levadas para uma área isolada, onde sofreram violências físicas e psicológicas.

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A polícia também identificou registros das agressões que teriam sido posteriormente divulgados nas redes sociais. O caso é investigado no contexto de disputas territoriais relacionadas ao tráfico de drogas na região.

As prisões aconteceram durante a Operação Ruptura, realizada de forma conjunta pelas polícias Civil e Militar.

Prisões e apreensões

Dois dos homens presos eram alvos de mandados de prisão preventiva por tortura e associação criminosa. Durante a ação, os policiais encontraram com um deles um celular com restrição por roubo. Conforme a polícia, o aparelho havia sido roubado no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O suspeito também foi autuado em flagrante por receptação.

O terceiro homem foi preso por posse irregular de arma de fogo durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Com ele, foi encontrado um revólver calibre .38.

Três celulares também foram apreendidos durante a operação e serão submetidos à perícia.

Integrantes de organização criminosa

Segundo a Polícia Civil, os investigados integram uma organização criminosa e também são apurados por corrupção de menores e outros crimes relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas.

A operação reuniu equipes das delegacias de São Sebastião do Passé, Madre de Deus e Dias d’Ávila, além do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e de unidades da Polícia Militar.

As investigações continuam para identificar e localizar outros suspeitos de envolvimento nos crimes.