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DENUNCIADO

Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável na Bahia

Vítima vinha sendo abusada desde que tinha 11 anos

Andrêzza Moura
Por
Homem foi preso após ser denunciado
Homem foi preso após ser denunciado - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem, de 37 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, 28, na cidade de Boninal, na região da Chapada Diamantina, suspeito de praticar os crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual. Ele foi detido por força de mandado de prisão preventiva.

Ele foi detido após agentes do Conselho Tutelar e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município acionarem a Polícia Civil para apurar uma denúncia de estupro de vulnerável. Segundo informações, os abusos vinham ocorrendo desde quando a vítima tinha 11 anos.

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O suspeito, que não teve o nome revelado, foi localizado em uma residência na zona rural, por investigadores da Delegacia Territorial (DT/ Boninal) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Diamantina), unidade vinculada à 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (13ª COORPIN/Seabra). Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

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Tags

boninal estupro criança estupro vulnerável Polícia Civil da Bahia

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