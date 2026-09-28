Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável na Bahia

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Um homem, de 37 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, 28, na cidade de Boninal, na região da Chapada Diamantina, suspeito de praticar os crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual. Ele foi detido por força de mandado de prisão preventiva.

Ele foi detido após agentes do Conselho Tutelar e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município acionarem a Polícia Civil para apurar uma denúncia de estupro de vulnerável. Segundo informações, os abusos vinham ocorrendo desde quando a vítima tinha 11 anos.

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O suspeito, que não teve o nome revelado, foi localizado em uma residência na zona rural, por investigadores da Delegacia Territorial (DT/ Boninal) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Diamantina), unidade vinculada à 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (13ª COORPIN/Seabra). Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.