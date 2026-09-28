POLÍCIA
Adolescente é apreendido suspeito de estuprar jovem com deficiência intelectual
Vítima, de 21 anos, sofreu abusos por pelo menos um ano
Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 28, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana, suspeito de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Segundo as investigações, a vítima, de 21 anos, possui deficiência intelectual.
De acordo com as apurações, os abusos teriam ocorrido durante pelo menos um ano. Nesse período, a vítima teria engravidado do adolescente.
A Polícia Civil tomou conhecimento do caso em julho deste ano e, posteriormente, a autoridade policial solicitou à Justiça a busca e apreensão do investigado.
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Com o cumprimento da ordem judicial, ele foi conduzido à unidade especializada, onde passou pelos procedimentos legais de praxe e, posteriormente, será encaminhado à unidade socieducativa, ficando à disposição do Poder Judiciário.
A ação foi realizada por meio da Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI/Feira de Santana).