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Adolescente é apreendido suspeito de estuprar jovem com deficiência intelectual

Vítima, de 21 anos, sofreu abusos por pelo menos um ano

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Adolescente é apreendido suspeito de estuprar jovem com deficiência intelectual
Foto: Rose Amorim / Ascom-PCBA

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 28, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana, suspeito de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Segundo as investigações, a vítima, de 21 anos, possui deficiência intelectual.

De acordo com as apurações, os abusos teriam ocorrido durante pelo menos um ano. Nesse período, a vítima teria engravidado do adolescente.

A Polícia Civil tomou conhecimento do caso em julho deste ano e, posteriormente, a autoridade policial solicitou à Justiça a busca e apreensão do investigado.

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Com o cumprimento da ordem judicial, ele foi conduzido à unidade especializada, onde passou pelos procedimentos legais de praxe e, posteriormente, será encaminhado à unidade socieducativa, ficando à disposição do Poder Judiciário.

A ação foi realizada por meio da Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI/Feira de Santana).

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estupro de vulnerável feira de santana Polícia Civil

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